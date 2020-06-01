Rıdvan Dilmen: Mart ayında koronavirüs testim pozitif çıktı

Futbol gündemini değerlendiren Rıdvan Dilmen, kendiyle ilgili daha önce anlatamadığı bir durumdan bahsetti. Dilmen, mart ayında yaptırdığı koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.





NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Testlerin değiştiğini görüyoruz"

"Erzurum'da 11 kişi pozitif çıktı dendi, Malatya'da da çıktı 2-3 gün önce. Hikmet hoca beni aradı. Ona 'Hocam, tabii ki sağlık önemli ama bu çok yeni bir virüs' dedim. Böyle olduğu için, dünyanın da hazırlıksız yakalandığını görüyoruz. Testlerin de değiştiğini görüyoruz. Hikmet hocaya 'Bir test daha yaptır' dedim."

"Benim de testim pozitif çıkmıştı"



"Ben Mart ayında test yaptırmıştım, pozitif çıktı. Kendimi karantinaya aldım, gerekli doktorları aradım, yarın bir daha test yapalım dediler, tekrar test yaptırdım, bu sefer negatif çıktı. Ben kendimi karantinaya aldım 14 gün, bir kez daha test yaptırdım, yine negatif çıktı. Test yaptırırken yanlış çıkabilir, o anda hafif bir enfeksiyon vardır, sonra olmayabilir gibi testlerin de yanılma payı var. Malatyaspor da muhtemelen küçük atlatmıştır."

"Federasyon süreci iyi yönetiyor"

"Bütün kulüplerimiz mümkün olduğunca sık test yapıyorlar. Testlerin merkezi bir şekilde yönetilmesi lazım. Oynamak istemiyorlar demek doğru olmaz. İnşallah ligi sağlıklı bir şekilde bitirirler. Kulüplerimizin 18'inin birden oynayalım demesinin nedeni ekonomi. Teknik adamlarımızdan, sporcularımızdan çok görüş alınmadı ve kulüpler ile federasyon birlikte hareket etti. Birkaç teknik adam ve oyuncudan başka kimse taşın altına elini koymadı. Süreci federasyonumuzun iyi götürdüğünü düşünüyorum."



