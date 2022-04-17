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Spor Rıdvan Dilmen Mesut Özile gelen teklifi açıkladı
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Rıdvan Dilmen Mesut Özil'e gelen teklifi açıkladı

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'le ilgili konuşan Rıdvan Dilmen, MLS ekiplerinden Los Angeles FC'nin yıldız futbolcuyu istediğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen Mesut Özile gelen teklifi açıkladı
Bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 26 maçta 9 gol atarken 2 de asist kaydetti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli takımda kadro dışı bırakılan Mesut Özil'le ilgili önemli bilgililer paylaştı.

Yıldız isme yakınlığıyla bilinen Dilmen, "Mesut Özil'i Los Angeles FC kulübü istiyor" dedi.

Rıdvan Dilmen'in maçın ardından Mesut Özil'le ilgili açıklamaları şöyle:

"Fenerbahçe'de kalmasını isterim"

  • "Mesut Özil akımdan ayrı saatlerde çalışıyor. Mesut'un kontratında takımla çalışma zorunluluğu var. Fenerbahçeli olduğu için ayrı çalışıyor. Bu krizi bildiğim kadarıyla Enner Valencia ile de yaşadılar. Onunla ilgili sorunu aştılar. Umarım kulüp, Mesut ve Ozan için de en hayırlı kararı verir. İkisinin de kalmasını isterim."
"Kuvvetliyse formayı vermez"
  • "Mesut Özil kuvvetli olduğu zaman formayı vermez. Arda Güler de olacak, belki de Mesut Özil'i de geçecek. Arda Güler'de Sergen Yalçın'ı görüyorum. Arda, Mesut'tan daha golcü."

"Los Angeles istiyor"


  • "Mesut Özil'i Los Angeles Kulübü istiyor. Yazılı mesaj olarak da okumuştum. İki yıl daha kontratı var, Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Ne olacağını zaman gösterecek."

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