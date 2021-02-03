Rıdvan Dilmen ona hayran kaldı: Kesinlikle bonservisi alınmalı

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Antalyaspor maçındaki puan kaybını değerlendirdi.
İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar;
- -"Beşiktaş fizik olarak düşüşte. Aboubakar da düştü, kayboldu. Bu oyun karşısında bu puan kötü değil. Antalyaspor ne istediyse oldu, belki bir kontra daha yapıp kazanabilirdi. Ersun Yanal maçtan önce ne çalıştıysa, hepsini aldı. 10 kişi kalacağını hesaplayamadı."
- -"Alper Ulusoy, geçen sezon 6 saniye kuralını uyguladı Galatasaray'ın aleyhine. Bugün baktım Boffin 16 saniye tuttu topu elinde. Niye çalmıyorsun?"
- -"Hakemler kolay yolu buldular. 'Büyük takımlar kazansın, başımıza iş gelmesin' diyorlar"
- -"Rosier, en az 3-4 tane kontratak kesti. Beşiktaş adına en iyi oyuncuydu bence. Maçı izlerken sağ açıktan dönme sağ beke benziyor dedim. İçeri, dışarı çalım atan bir oyuncu. Sağ önde de oynar. Bonservisini alabiliyorlarsa alsınlar. İyi futbolcu."