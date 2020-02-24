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Rıdvan Dilmen Onyekuru ile kendisini kıyasladı: Ben daha iyiydim

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Rıdvan Dilmen, derbi sonrası Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Onyekuru'nun kendisiyle benzer özelliklerinin olduğunu belirtirken, "Ben daha iyi futbolcuydum tabii" dedi.

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Onyekuru'nun Altay Bayındır'ı geçerek filelere gönderdiği gol vuruşu.

Onyekuru'nun Altay Bayındır'ı geçerek filelere gönderdiği gol vuruşu.

Fotoğraf: Emrah Yorulmaz / AA

Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, maçta net pozisyonlar kaçıran ancak uzatmalarda attığı golle mücadelenin skorunu tayin eden Onyekuru ile ilgili yorumlarda bulundu.

"Onyekuru ile benzer özelliğimiz var"


22 yaşındaki futbolcunun performansı hakkında konuşan NTV yorumcusu Dilmen, "Onyekuru ile benzer özelliğimiz var. Ben daha iyi futbolcuydum tabii. Ben Onyekuru olsam akşam yatarken, bu Fenerbahçe takımı orta sahaya kadar çıkarsa ben bunları mahvederim. Fatih Hoca da orta sahaya kadar çıkarlarsa atın arkaya Onyekuru gider der. Fatih Terim, 'Benim en büyük silahım Onyekuru' dedi. Onyekuru da dakika 2'de karşı karşıya, dakika 90+8'de karşı karşıya kaldı. 4 kez karşı karşıya geldi Altay'la 1'ini yaptı" dedi.


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