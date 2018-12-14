Rıdvan Dilmen: Vay Fenerbahçe'nin haline

Sarı-lacivertli kulüp teknik direktör Ersun Yanal ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'de yaşanan bu gelişmeyi değerlendiren Rıdvan Dilmen dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

NTV yorumcusu Dilmen'in konuyla ilgili görüşleri şöyle;

"Kariyeri belki de yavaş yavaş geriye gidecekti"

"En az 5-6 hafta öncesinden şampiyonluk yaşamış bir teknik direktörden bahsediyoruz. Fenerbahçe'den sonra Ersun hocanın Trabzon performansı çok iyi olmadı. Her iki taraf açısından bakarsak doğru bir transfer olmuş gibi gözüküyor. Ersun hocanın hem ligi tanıması, hem camianın dinamiklerini bilmesi açısından hem de Ersun hoca açısından önemli. Kariyeri belki de yavaş yavaş geriye gidecekti."

"Devre arasında mutlaka transfer yapacaktır"

"Fenerbahçe'nin sezona sıkıntılı başlaması ve henüz 3-4 haftadan itibaren taraftarın Ersun yanal isteği geç de olsa gerçekleşti. Fenerbahçe için hayırlısı olsun. Ben sözleşmenin buçuğuna 6 aylığına bakmam. Burada yapılması gereken en önemli şey takımın fizik gücüyle ilgili yükleme yapmayacaktır. Fenerbahçe bu ligin az koşan takımlarından değil, ortalamanın üzerinde koşan takımlarından. Fiziki bir problem yaşayacaklarını düşünmüyorum. Taktiksel anlamda minik, küçük dokunuşlar yapacaktır devre arasına kadar. Devre arasında da birkaç transfer yapıp kendi oyun felsefesini mutlaka yerleştirecektir."

"Oyuncuların kafasını yerden kaldıracak bir seferberlik ilan edilmeli"





"Yüzde yüz yapılması gereken bir konu var; Ersun hocayla oyuncular arasındaki diyaloğu sağlayacak kişinin orada olmasında fayda var ama bunlarında ötesinde çok daha önemli bir konu var; mevcut oyuncuların ve bu sezon gelen oyuncuların aslında ligin sonlarına demir atmış bir oyuncu grubu değil en kötü şartlarda ilk beşi zorlayacak bir oyuncu grubunun olduğunu aşılamalı,futbolcuların kafasını mental olarak kaldırmalı. Bunu Ersun Yanal tek başına yapamaz. Hep dışlanan bir grup var orada. Şu anda oyuncuların kafasını yerden kaldıracak bir seferberlik ilan edilmeli. Bunun ilki Ersun Yanal'la oyuncuların bir göz teması olmalı. Burada taraftara büyük iş düşüyor."

Tarfatara

"Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç "Biz istemiyoruz" demişti ama futbolda şartlar sizi bu durumlara getirebilir. Fenerbahçe en altlarda da olsa bir inadı vardır ambleminde olan. Ben Erzurumspor maçının bir buçuk puanının taraftarda olduğunu düşünüyorum. Ersun Yanal'ın, yönetimin, taraftarın birinci görevi futbolcu grubunun kafasını mental açıdan kaldırmak."

"Transferi Comolli yapacaksa vay Fenerbahçe'nin haline"

"Devre arası transfer dönemi geliyor. Transfer çalışmaları Comolli'ye bırakıldıysa vay Fenerbahçe'nin haline. Mutlaka 3 ve 4 oyuncu alınır, 3 veya 4 oyuncu ile de yollar ayrılır gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında değil ama beşincilik, altıncılık, yedincilik yarışında olabileceğini düşünüyorum."



