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Rıdvan Dilmen'den Akhisar yorumu: Büyüklerle oynasalar şampiyon olurlar

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Akhisarspor ve Başakşehir-Bursaspor maçlarının ilk yarılarını değerlendirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Rıdvan Dilmen

​Rıdvan Dilmen

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray ve Başakşehir'in maçlarının devre arasında iki karşılaşma hakkında yorumlarda bulundu.

Dilmen, Başakşehir maçının oynanmaması gerektiğini ifade ederken Galatasaray'ın rakibi Akhisarspor ile dikkat çekici açıklamalar yaptı.

İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri;

  • "İstanbul büyük bir şehir. Başakşehir ile Seyrantepe arasındaki iklim farkını görebiliyoruz. Tabii Galatasaray'ın aldığı tedbir de var. Başakşehir neden hazırlanmamış diyemem, orada iklim şartlar farklı. Mesela Olimpiyat Stadı'nda maçı yorumlamak bile zordu. Başakşehir maçında hiçbir şey anlamadım. Top nerede, çizgi nerede... Olumsuz hava şartlarında bir maç oynanıyor, düne göre sadece topun rengi değişmiş. Ertelenmeyi tartışırız ama Galatasaray doğru bir teknoloji ile önlemini almış, bu derslik bir şey."
-"Akhisarspor, Play-Off senesindeki gibi sadece büyüklerle oynasa bu oyunla şampiyon olur. Oyun anlayışları, büyük takımlara ters geliyor. O kadar eksiklerine rağmen zaman zaman maça ortak oldular."

-"Ben Başakşehir maçını oynatmazdım. 'Biz ne sahalarda oynadık' diyorlar ya, o doğru değildi, keşke oynatmasalardı. Kötüden örnek olmaz. Başakşehir zemini her türlü futbolcu sahası için tehlikeli. Başakşehir kollanıyor algısı altında ezildiler ve maçı oynattılar."



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