Rıdvan Dilmen'den Başakşehir temennisi: "İnşallah tarihe geçmezler"

Rıdvan Dilmen, Başakşehir'in Göztepe'ye 2-1 mağlup olduğu karşılaşmadan sonra değerlendirmelerde bulundu.

Dilmen, İstanbul ekibinin gidişatıyla ilgili olumsuz açıklamalar yaparken, "Başakşehir'i Allah korusun şampiyon olduktan sonra küme düşerse tarihe geçecekler. İnşallah böyle bir şey olmaz" dedi.

Rıdvan Dilmen'in açıklaması;

Başakşehir, Galatasaray. Birisi iyi takım, diğeri büyük kulüp. Galatasaray kötü gitse de toparlayabilir. Teknik direktörlük tecrübesi, oyun anlayışı, lobisi, hakemi falan işi halleder. Umarım Başakşehir sıkıntı yaşamaz. Değerli bir kulüp.

Başakşehir, Süper Lig'de 7 maçtır galip gelemiyor. Süper Lig'in son şampiyonu, teknik direktörlük görevine Aykut Kocaman'ı getirmiş ancak başarılı teknik adam ligde henüz beklenen sonuçları elde edemedi.



