Spor Rıdvan Dilmenden Beşiktaşlı futbolcuya övgü dolu sözler Heykeli dikilecek bir oyuncu
SÜPER LİG

Rıdvan Dilmen'den Beşiktaşlı futbolcuya övgü dolu sözler: Heykeli dikilecek bir oyuncu

Gençlerbirliği-Beşiktaş maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen, siyah-beyazlıların joker oyuncusu Necip Uysal için, "Heykeli dikilecek oyunculardan bir tanesi" yorumunda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları arasında yer alıyor.
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları arasında yer alıyor.

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ettiği maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, mücadelede stoper bölgesinde görev yapan Necip Uysal'ın performansından övgü dolu sözlerle bahsetti. Dilmen, tecrübeli futbolcuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;


"Heykeli dikilecek oyunculardan bir tanesi"


  • "Futbolcuların heykelleri dikilir... Mesela Alex heykeli dikilecek kadar iyi bir oyuncuydu. Sergen Yalçın çok büyük bir oyuncuydu. Hagi de öyle daha da sayabilirim. Necip de heykeli dikilecek oyunculardan bir tanesi."

"Beşiktaş'ın ikinci Rıza Çalımbay'ı"

  • "Necip bir sürü hocayla çalışmış, onların hiçbirinin kafası çalışmıyor. Eleştirenlerin mi kafası çalışıyor? Beşiktaş'ın ikinci Rıza Çalımbay'ı. O da altyapıdan gelmişti. Bu oyuncular önemli değerlerdir. Büyük kulüplerde yüzün eskidiği zaman taraftar sıkılır. Şu takımda en az ücreti o alıyordur. Cebindekini de veriyordur Necip. Bu özverisi, takıma da yansır. Bu tip oyuncular, takımın enerjisini yükseltiyor."

Necip Uysal Beşiktaş formasıyla toplam 347 maça çıktı.

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