SÜPER LİG

Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken Galatasaray değerlendirmesi

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Gaziantep'i 3-1 yendiği maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Dilmen, sarı kırmızılıların kadrosuyla ilgili önemli tespitler yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen

Rıdvan Dilmen

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Galatasaray-Gaziantep maçının değerlendirdi. Dilmen, sarı kırmızılıların ilk maçta önemli bir galibiyet aldığını söylerken kritik tespitler yaptı.

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar;

"El doğal konumda olmadığı için pozisyona hakem penaltı verdi. Rıdvan'a göre penaltı değil ama kurallara göre penaltı. Fatih Terim'in kafasındaki Galatasaray bu değil. Luyindama'nın henüz hazır olmadığını gördüm ama doğal"

"Arda, Galatasaray'a dönmeyi hak ediyordu. Hataları oldu mu, oldu. Arda bu mu, bu değil ama bu tür oyuncuları kullanmasını seven bir teknik adamı var''

"Çok uzun bir maç trafiği var, çok iddialı olmamak lazım. Türkiye rekoru 8-4'lük benim oynadığım maçtı. 10-0'lık İnönü'de Beşiktaş'ın galibiyeti vardı. Bu sezon 12 gollü maç olacaktır. Ben inanıyorum"

"Eskiden 3 büyükler iç sahada taraftarla beraber kazanıyordu. Türk Telekom Arena, Vodafone Park, Kadıköy'de oynanan maçlarda artık cepte 3 puan yok. Eskiden yüzde 90'dı. Şimdi yüzde 70 oldu"

"Türkiye'nin en iyi iki santrforu Galatasaray'da." (Falcao için)


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