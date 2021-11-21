Rıdvan Dilmen'den dikkati çeken şampiyonluk yorumu: "Daha önce hiç söylemedim" diyerek açıkladı

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor'a 2-0 mağlup olduğu maçı TRT Spor'da değerlendiren Rıdvan Dilmen, şampiyonluk yarışıyla ilgili dikkati çeken açıklamalarda bulundu.
Dilmen, ciddi bir puan farkıyla rakipleriyle arasını açan lider Trabzonspor'u şimdiden şampiyon ilan edebileceğini söyledi.
Rıdvan Dilmen, "Ben hayatımda ilk defa 13. haftada bir takımı şampiyon ilan edebilirim. Yarın akşam Trabzonspor için söyleyebilirim. Ben daha önce bu haftalarda söylemedim, kariyerimi riske atarak yarın akşam Trabzonspor'u şampiyon ilan edebilirim" ifadelerini kullandı.