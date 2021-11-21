Rıdvan Dilmen'den dikkati çeken şampiyonluk yorumu: "Daha önce hiç söylemedim" diyerek açıkladı

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Dört yerinden bıçaklanan genç kendini kaybetti: 'Dikişten çok korkarım, ölmek istiyorum'

Aksaray’da alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşı tarafından 4 yerinden bıçaklanarak kaldırıma yığılan genç kendisine müdahale etmek isteyen sağlıkçılara direnerek, önce “Ben gitmem boş verin” dedi. Sonrada, “Abla ben dikişten falan çok korkuyorum” diyerek hastaneye gitmek istemedi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan genç burada da “Ölmek istiyorum” diye seslendi.