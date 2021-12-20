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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe itirafı

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda lider Trabzonspor ile arasındaki makas açılmaya devam etti. Mücadele sonrasında karşılaşmayı değerlendiren futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Bundan sonra Fenerbahçe'yi Guardiola'yı getirsen şampiyon olamaz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Rıdvan Dilmenden Fenerbahçe itirafı: Guardiolayı getirsen şampiyon olamazsın
Rıdvan Dilmen TRT Spor'da derbiyi değerlendirdi.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Alınan bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin lider Trabzonspor ile olan puan farkı 14'e, Beşiktaş'ın ise 17'ye yükseldi.

"Prestij maçları oynuyor"

Mücadele sonrasında TRT Spor'da karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, her iki takım ve Galatasaray'ın da ligde havlu attığını söyledi. Dilmen, "Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray artık kendi aralarında sadece prestij maçları oynuyor" dedi.

"Kaçtı o tren"

Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansının kalmadığını belirten Rıdvan Dilmen, "Bundan sonra Fenerbahçe'yi Guardiola'yı getirsen şampiyon olamaz. Kaçtı o tren. 8. haftada lider durumda bulunan takımdan bahsediyoruz. Fenerbahçe, 8. haftada liderdi, demek ki potansiyeli varmış" ifadelerini kullandı.

  • "Gelecek sezon için plan yapsınlar"
  • Ligin buradan dönmeyeceğini söyleyen Dilmen, "Bundan sonra puan farkı azalmayacaktır ligde. Teknik direktör falan değişir falan bilemem tabii o kısmını. Bana göre bu ligin dönme şansı yok. Hadi ben yine %97 olarak vereyim Trabzonspor'a. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray bundan sonra bu sezon için değil, gelecek sezon için plan yapsınlar. Galatasaray yaptığını söylüyor" dedi.

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