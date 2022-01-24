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Rıdvan Dilmen'den Galatasaray ve hakem açıklaması

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'a son dakikalarda yediği gollerle 2-1 mağlup oldu. Mücadele sonrasında karşılaşmayı değerlendiren futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılı takımın stoperlerinin vasat olduğunu söyledi. Hakemlerin, sezon başında bu yana Galatasaray'ın puanlarını yediğini belirten Dilmen, takımda güvensizlik olduğunu ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmenden Galatasaray ve hakem açıklaması
Yenilgi sonrasında Galatasaraylı futbolcuların üzüntüleri

Galatasaray 1-0 öne geçtiği kritik Trabzonspor derbisinde son dakikalarda yediği 2 golle, sahadan mağlup ayrıldı. Karşılaşma sonrasında TRT Spor'da açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, mücadeleyi değerlendirdi. Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Her skoru konuşabileceğiniz bir maç"

  • "Galatasaray maçta ilk yarı ciddi baskılı ve üstün oynadı, ikinci yarı da Trabzonspor üstün oynadı. Oyun anlamında her skoru konuşabileceğimiz bir maç oldu. Abdullah Avcı ve Trabzonspor'u kutlamak lazım gerçekten çok tempolu maçta ayakta kaldılar. Galatasaray Torrent'le 3. maçında ve 3 maçta da öne geçmesine rağmen kaybettiler."

"Galatasaray'ın stoperleri vasat"

  • "Galatasaray'ın mevcut stoperleri, ligimizin vasat stoperleridir. Nelsson ve Marcao ortalama oyuncular. Asla Galatasaray'ın stoperleri falan değiller. Kim ne derse desin. Hücuma çıkmazlar, arkası dönük oyuncuya faul yaparlar, top kaybı yaparlar, saçmalayabilirler."

"Güvensizlik var"

  • "Galatasaray'da sezon başından gelen bir güvensizlik var. 'Eyvah yedik, eyvah yiyecek miyiz?' derken kalesinde 2 gol gördü."

"Hakemler puanlarını yedi"

  • "Bu maçtan bağımsız söylüyorum, hakemler Galatasaray'ın minimum 12-13 puanını götürdü."

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