Rıdvan Dilmen'den Galatasaray ve hakem açıklaması

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Antalya-Konya karayoluna çığ düştü: Üç metrelik kar kütleleri yolu kapladı

İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya karayoluna çığ düştü. Üç metre yüksekliğinde yaklaşık 800 metre uzunluğundaki yolu kapladı. Yolun trafiğe kapalı olması sebebiyle herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı olayda yolun temizlenmesi çalışmaları devam ediyor.