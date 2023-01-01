Rıdvan Dilmen'den Galatasaraylı yıldız için dikkat çeken iddia: İlk 11'deki son maçıydı

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında konuk ettiği Samsunspor'u 4-2 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. TV8,5'ta mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılı yıldız futbolcu Tete hakkında dikkati çeken bir değerlendirmede bulundu.





Maça ilk 11'de başlayan Brezilyalı futbolcunun performansını eleştiren Dilmen, "Sağ kanatta forma artık Hakim Ziyech'indir. Bence Tete'nin bu ilk 11'deki son maçıydı, bir kez daha söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, ilk yarı sonunda Tete'yi oyundan alarak Ziyech'i sahaya sürdü.





"Kerem'i kesebilecek oyuncu yok"





2 gol 1 asistle maçın yıldızı olan Kerem Aktürkoğlu'ndan övgü dolu sözlerle bahseden ünlü yorumcu, Wilfried Zaha'nın milli futbolcudan formayı alamayacağını söyledi. Rıdvan Dilmen, "Kerem şu anda Ferdi Kadıoğlu'yla birlikte en iyi gelişim gösteren futbolcu. Zaha dönse bile şu anda Kerem'i kesecek Türkiye sınırlarında oyuncu yok" diye konuştu.









"Hakem muazzam bir maç yönetti"

Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın'la ilgili de değerlendirmede bulunan Dilmen, "Geçen sezon bu hakem 9 maç yönetmiş. Bugün de taraftardan etkilenmedi. Bu hakem daha 31 yaşında. Pozisyonlara yakın, cin gibi. Muazzam maç yönetti. Bu hakem çok etkili geliyor, söylüyorum" dedi.

Galatasaray-Samsunspor maçının hakem üçlüsü















