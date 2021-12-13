Rıdvan Dilmen'den Gaziantep'in galibiyeti sonrasında ses getiren sözler

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Gaziantep'in Fenerbahçe'yi yendiği karşılaşmadan sonra sosyal medyada yankı uyandıran açıklamalarda bulundu.
Rıdvan Dilmen'in sözlerinden öne çıkanlar şöyle;
- -"Fenerbahçe, bu teknik direktör ile yollarını ayıracak. Beşiktaş'ı yense de ayıracak. Ali Koç ile görüşmedim, konuşmadım ama Ali Koç gönderecek."
- -"Vitor Pereira, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde sezonu tamamlayamaz. Mayıs ayını görme ihtimali yok."
- -"Fenerbahçe'nin güçlü bir kadro nasıl bu kadar kötü oynayabilir sorusunun cevabını verebilecek bir lideri var. Teknik direktörü var."
- -"Fenerbahçe'de teknik direktör değişecek. Futbol bunu emrediyor. Futbolun emrettiğine karşı gelemezsiniz. 'Ali Koç devam edeceğim' mi diyor? Edemeyeceksin başkan, etme! Mümkün değil."