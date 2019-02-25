Rıdvan Dilmen'den Kostas ve Diagne yorumu

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Akhisarspor'u 1-0 yendiği maçın ardından NTV'de değerlendirmelerde bulundu.

İşte Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar;

"Mitroglou golü 45. dakikada atsa veya 70. dakikada atsa bu kadar anlamlı olmazdı. 94 dakika muazzam oynayan bir kaleci ve 90 dakika sahada olmayan Mitroglou'nun golüyle müthiş bir dönüş yapıyorsun. Futbol böyle bir şey işte. Akhisarspor son 10 dakika topu ön tarafta tutamadı. Bu yüzden Galatasaray sürekli boğdu. Akhisarspor benim kaybedecek bir şeyim yok diyor. Fatih Terim'de her türlü riski aldı uzatmalarda gelen golle şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ın 6 puan önüne geçti. Başakşehir ile de puan farkını korudu."

Diagne ve Mitroglou yorumu

"Bazen Diagne'li eleştirileri oluyor. Diagne'nin rakamından dolayı insan uçacak zannediyor onu. Mitroglou'da tek değil Elmander, Necati gibi oyuncularla oynadığı zaman önüne düşen topları gole çevirebilir. Oyunlar Diagne'ye uygun olmadı hiç. Alıp da çalım atacak oyuncu değil. O yüzden beklemeyin. Donk'u değil de Diagne'yi kullanması gerekirdi. Boğarken Diagne kullanılır. Mesela bugün Donk'un yerine Diagne kullanılırdı."



