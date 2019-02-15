Rıdvan Dilmen'den Mbaye Diagne için gol tahmini

Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Benfica maçında tutuk bir görüntü sergileyen ve kaleye şut atamadığı için eleştirilen Mbaye Diagne için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yüzde yüz futbol programında konuşan Dilmen, 27 yaşındaki golcü için şöyle konuştu;

"Diagne dediğin oyuncu geri kalan maçlarda en az 8-10 tane gol atar. Yeter ki Galatasaray ceza sahası içine gelsin. Diagne, Galatasaray'a faydalı olur. Çok erken konuşmamak lazım. Zaten olağanüstü yetenekli oyuncu olsa Juventus'ta kalırdı"

Diagne, 10 milyon euro bonservis bedeliyle Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olmuştu. 27 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa'da çıktığı 36 resmi maçın 36'sında da skora etki yapmıştı.

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için 9 milyon euroyu gözden çıkarttığı Mbaye #Diagne, Kasımpaşa formasıyla çıktığı 36 resmi maçta 36 gole doğrudan katkıda bulundu. pic.twitter.com/yniuzYIROm — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 29 Ocak 2019