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Rıdvan Dilmen'den Mbaye Diagne için gol tahmini

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan 'Yüzde yüz futbol' programında değerlendirmelerde bulundu. Dilmen, sarı kırmızılıların Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne'nin Benfica maçındaki görüntüsünü ve sezonun geri kalan kısmında kaç gol atacağıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mbaye Diagne, Benfica maçında kaleye şut atamadığı için sosyal medyada eleştirilerin hedefi olmuştu.

Mbaye Diagne, Benfica maçında kaleye şut atamadığı için sosyal medyada eleştirilerin hedefi olmuştu.

Fotoğraf: Metin Pala

Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Benfica maçında tutuk bir görüntü sergileyen ve kaleye şut atamadığı için eleştirilen Mbaye Diagne için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yüzde yüz futbol programında konuşan Dilmen, 27 yaşındaki golcü için şöyle konuştu;

  • "Diagne dediğin oyuncu geri kalan maçlarda en az 8-10 tane gol atar. Yeter ki Galatasaray ceza sahası içine gelsin. Diagne, Galatasaray'a faydalı olur. Çok erken konuşmamak lazım. Zaten olağanüstü yetenekli oyuncu olsa Juventus'ta kalırdı"

Diagne, 10 milyon euro bonservis bedeliyle Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olmuştu. 27 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa'da çıktığı 36 resmi maçın 36'sında da skora etki yapmıştı.


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