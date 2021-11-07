Spor Rıdvan Dilmenden milli yıldıza övgü "Heykeli dikilmeli"
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Rıdvan Dilmen'den milli yıldıza övgü: "Heykeli dikilmeli"

Trabzonspor'un deplasmanda Beşiktaş'ı mağlup ettiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, bordo-mavililerin milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın performansından övgü dolu sözlerle bahsetti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmenden milli yıldıza övgü: Heykeli dikilmeli
Rıdvan Dilmen

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Vodafone Park'ta Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Karşılaşmada kritik kurtarışlara imza atan Uğurcan Çakır, takımının galibiyetinde başrolü oynadı.

Maçın ardından TRT Spor'da milli kalecinin performansını yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Uğurcan Çakır Trabzonspor tarihinin en iyi kalecisi. Herkese heykel dikiyorlar Uğurcan Çakır'ın da heykeli dikilmeli. Yaşı genç ama olacaksa onun da olsun" dedi.

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