Rıdvan Dilmen'den milli yıldıza övgü: "Heykeli dikilmeli"

Trabzonspor taraftarı sosyal medyayı salladı: Beşiktaş maçında son saniye golüne gelen tepkiler kırdı geçirdi

Süper Lig'in 12'nci haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta lider Trabzonspor'u ağırladı. Büyük çekişmeye sahne olan maçta bordo-mavili ekip son saniyelerde Cornelius ile bulduğu golle maçtan 1-2'lik skorla ayrıldı.



Bu sonuçla Trabzonspor, Beşiktaş ile arasındaki farkı 10'a çıkarırken, namağlup unvanını da sürdürdü.



Son dakikaları büyük çekişmeye sahne olan maçta Trabzonspor taraftarlarının sosyal medyaya yansıyan gol sevinçleri ise izleyenleri kırdı geçirdi.

