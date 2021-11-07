Rıdvan Dilmen'den milli yıldıza övgü: "Heykeli dikilmeli"

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Vodafone Park'ta Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Karşılaşmada kritik kurtarışlara imza atan Uğurcan Çakır, takımının galibiyetinde başrolü oynadı.
Maçın ardından TRT Spor'da milli kalecinin performansını yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Uğurcan Çakır Trabzonspor tarihinin en iyi kalecisi. Herkese heykel dikiyorlar Uğurcan Çakır'ın da heykeli dikilmeli. Yaşı genç ama olacaksa onun da olsun" dedi.
Uğurcan Çakır, Beşiktaş maçında kalesine gelen 6 şutun 5'ini kurtardı pic.twitter.com/eTEY6JCFSv
Uğurcan Çakır, Beşiktaş maçında kalesine gelen 6 şutun 5'ini kurtardı pic.twitter.com/eTEY6JCFSv— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 6, 2021