Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk senaryosu: Kırılma maçını açıkladı

Rıdvan Dilmen, BB Erzurumspor'un Galatasaray ile 1-1 berabere kaldığı maçtan sonra şampiyonlukla ilgili konuştu. Dilmen, haftaya oynanacak Başakşehir-Fenerbahçe maçının kritik önem taşıdığını söylerken dikkat çeken bir ifade kullandı.

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar;

"Galatasaray teknik direktörü kazanmak için her şeyi yaptı. Erzurumspor'u da kötü oynarken hiç görmedim. Erzurumspor oynadığı futbolun karşılığını 5-6 puan kaybetti. Maç Erzurum'a Galatasaray'a göre daha yakındı. Maç sonlarına göre daha diri kaldılar. Buna da şükür dedirten bir zemin vardı. Oyuncuların hafif denecek kadar kaydığını gördük. Niye Erzurum'da. Erzurum bu yıl kurtaratabilirse önümüzdeki yıl bunu değerlendirebilir. İçerde dışarda oyunda oynamaya çalışıyorlar. Emre hazır değil, Diagne hiç hazır değil. Futbol güzel bir oyun ama zor bir oyundur."

Bence kırılma maçı bu maç değildi. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe, Başakşehir ile oynarken Galatasaray son 8 haftaya bir 5 veya 6 puan geride girerse Antalya'yı yenip tekrar bu işin içinde olur. Başakşehir haftaya kayıpsız geçerse "Şamp" kelimesini cebimize koyarız. En kolay kazanan takım Başakşehir. Hiçbir şey anlamıyorsun skor bir anda skor 2-0 oluyor. Üç büyüklerden birinin formasını giysinler hat-trick yaparlar. Lige ambargo koyarlar

"Fenerbahçe, Başakşehir'e ihtiyacı olarak gidiyor. Şampiyonluk yarışında hak ediyor mu Başakşehir? Hak ediyor. Trabzon maçında 1 seyirci vardı tribünde. İçerde 3 bin ortalaması ile oynuyor. Demek ki orada seyirci artmayacak. Belli bir grup var orada Baykuşlar falan. Başarı da olsa artmıyor."



