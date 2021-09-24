Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk yorumu: En güçlü takımı açıkladı

Süper Lig'de geride kalan 6 haftalık periyodu değerlendiren Rıdvan Dilmen; Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray'la ilgili dikkati çeken yorumlarda bulundu.
Dilmen'in 'Dört Büyükler'le ilgili açıklamaları şöyle;
"En güçlüsü Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe"
- "Şampiyonluk yarışında en güçlü kadroya sahip takım Beşiktaş, ikinci güçlü kadroya sahip takım Fenerbahçe. İkinci olarak da tam net diyemiyorum, benim düşündüğüm şablonda oynamıyorlar. Ben yorumcuyum, hocaya yorumum yanlış gelebilir."
"Galatasaray'dan herkes ümidi kesiyor"
- "Trabzonspor'un da kadrosu iyi. Galatasaray'dan herkes ümidi kesiyor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor zirveye yerleşirse, işleri zor olur. Sonra hangisini yakalayacak? Fatih Terim'in 1 Ocak demecini sıkıntı olarak görüyorum. Bu tehlikeli bir mesaj."
"Beşiktaş favori diyordum ama..."
- "Beşiktaş şampiyonlukta net favori diyordum ama sakatlıklar gardımı düşürdü. Fenerbahçe'nin sistemsel sıkıntıları var. Bu arızalara rağmen puanı iyi."
"Trabzonspor sistemsel oynuyor"
- "Trabzonspor'un kadrosunda stoper ve sağ bek sorunu var ama değerli hücum organizasyonları var. 10 kişiyle bile pozisyona giriyorlar. Sistemsel oynuyorlar."