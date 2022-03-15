Rıdvan Dilmen'den sürpriz karar: Yeni adresi belli oldu

Şubat ayında sürpriz bir şekilde TRT Spor'dan ayrılan Rıdvan Dilmen, yorumlarına sosyal medyadan devam edecek.
Twitter hesabından açıklama yapan Dilmen, her hafta takipçilerinden gelen soruları cevaplayacağını duyurdu.
Rıdvan Dilmen paylaşımında, "Bundan böyle her salı sizlerden gelen 10 soruyu yanıtlayacağım. Sorularınızı saat 15.00’e kadar #RıdvanHocayaSor etiketiyle bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Bundan böyle her salı sizlerden gelen 10 soruyu yanıtlayacağım. Sorularınızı saat 15.00’e kadar #RıdvanHocayaSor etiketiyle bekliyorum...
Bundan böyle her salı sizlerden gelen 10 soruyu yanıtlayacağım. Sorularınızı saat 15.00’e kadar #RıdvanHocayaSor etiketiyle bekliyorum...— Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8) March 15, 2022