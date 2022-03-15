Spor Rıdvan Dilmenden sürpriz karar Yeni adresi belli oldu
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Rıdvan Dilmen'den sürpriz karar: Yeni adresi belli oldu

Ekranlara çıkmama kararı alan Rıdvan Dilmen, bundan sonra sosyal medyada taraftarlardan gelen soruları cevaplayacağını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmenden sürpriz karar: Yeni adresi belli oldu
Rıdvan Dilmen

Şubat ayında sürpriz bir şekilde TRT Spor'dan ayrılan Rıdvan Dilmen, yorumlarına sosyal medyadan devam edecek.

Twitter hesabından açıklama yapan Dilmen, her hafta takipçilerinden gelen soruları cevaplayacağını duyurdu.


Rıdvan Dilmen paylaşımında, "Bundan böyle her salı sizlerden gelen 10 soruyu yanıtlayacağım. Sorularınızı saat 15.00’e kadar #RıdvanHocayaSor etiketiyle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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