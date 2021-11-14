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Rıdvan Yılmaz: Onun sayesinde gereğini yaptım

A Milli Takım Futbolcusu Rıdvan Yılmaz, Cebelitarık karşısında alınan 6-0’lık galibiyet sonrasında, “Hocamızın dediği gibi ayaklarımız yere basıp çok sakin bir şekilde maçı kazanmak istiyoruz“ diye konuştu.

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Haber Merkezi DHA
Rıdvan Yılmaz: Onun sayesinde gereğini yaptım
Rıdvan Yılmaz karşılaşmada iki asistle oynadı.

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9'uncu hafta maçında A Milli Takım, kendi sahasında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Karşılaşmada 2'nci yarıda görev alan ve yaptığı 2 asistle takıma katkı sağlayan Rıdvan Yılmaz, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Milli takıma ilk kez dönemde heyecanlı olduğunu ifade eden Rıdvan Yılmaz, "Şenol hoca zamanında A Milli takıma ilk kez gelmiştim. Tabii ki ilk başta heyecanım vardı. Burada zaman geçirdikçe heyecanımı yendim" diye konuştu.

"Hepimiz çok gururluyuz, mutluyuz"

Mücadelenin son dakikalarında Burak Yılmaz'ın kenarda Norveç-Letonya maçını takip etmesi sorulan 20 yaşındaki sol bek, "Norveç sanırım önce bir gol attı ve ofsayt oldu. Burak ağabey kenardan git git diye bağırıyordu. Ben 1-0 kazandılar zannediyordum ama 0-0 bitmiş. Bizim için çok güzel oldu. Son 1 maçımız kaldı. Hocamızın dediğin gibi ayaklarımız yere basarak, sakin şekilde maçı kazanmak istiyoruz. Maçtan sonra soyunma odası çok güzeldi. Abdülkadir ağabey sağ olsun bize Trabzon havası açtı. Onlarla eğlendik. Hepimiz çok gururluyuz, mutluyuz. İnşallah aynı şekilde devam eder" ifadelerini kullandı.

  • "Kenan hoca sayesinde gerekeni yaptım"
  • A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak'ın tavsiyesi üzerine daha fazla hücuma çıktığını söyleyen Rıdvan Yılmaz, "Oyuna ilk girdiğimde biraz adapte olmam gerekiyordu. O yüzden biraz geride bekledim. Direkt başlarsam daha riskli olabilirdi. Oyuna adapte olduktan sonra Kenan hoca atağa çıkmam gerektiğini söyledi. Onun sayesinde de gerekeni yaptığımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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