SÜPER LİG

Rıdvan Yılmaz'a yeni sözleşme: İmzayı attı

Beşiktaş'ın, 19 yaşındaki sol bek Rıdvan Yılmaz'ın 2023’te bitecek kontratını 2025 yılına kadar uzattığı bildirildi.

Haber Merkezi Diğer
Fenerbahçe derbisine 11'de başlayan Rıdvan Yılmaz, performansıyla büyük beğeni toplamıştı.

Fenerbahçe derbisine 11'de başlayan Rıdvan Yılmaz, performansıyla büyük beğeni toplamıştı.

Siyah-beyazlı takımda bu sezon gösterdiği performans ile ilk 11’e adını yazdıran Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş ile yeni sözleşme imzaladı.

NTV Spor'un haberine göre 19 yaşındaki futbolcunun yükselen formu sonrası harekete geçen Beşiktaş yönetimi, Rıdvan’ın 2023’te bitecek kontratını 2025’e uzattı.

Rıdvan Yılmaz'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 400 bin euro.
Rıdvan Yılmaz'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 400 bin euro.

Ücretinde artışa gidildi

Siyah beyazlı kulübün asbaşkanı ve futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ’ın yürüttüğü görüşme sonrası imzaların atıldığı aktarıldı. Yapılan anlaşmaya göre Rıdvan Yılmaz’ın yıllık ücretinde de artışa gidildiği belirtildi.

  • Beşiktaş altyapısından yetişen ve son 3 sezondur A Takım kadrosunda yer alan Rıdvan, siyah beyazlı formayı 14 kez giydi.

Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan Yılmaz sosyal medyayı etkiledi: Muhteşem istatistik
Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan Yılmaz sosyal medyayı etkiledi: Muhteşem istatistik

Beşiktaş'ta genç oyuncu Rıdvan Yılmaz performansıyla parlıyor. 19 yaşındaki futbolcu, Konyaspor ile oynanan karşılaşmada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Sergen Yalçın'ın güvenerek şans verdiği Rıdvan Yılmaz, ilk yarıda hiç ikili mücadele kaybetmezken takımın en çok top kapan oyuncusu oldu. Genç yetenek, Burak Yılmaz'ın attığı golde de asisti yapan isim oldu.Konyaspor maçından sonra ne dedi? "Gelecek adına bir şey söylemek için çok erken. Beni yetiştiren ailem ve hocalarım benden gurur duyuyorsa ne mutlu bana ama önümde çok uzun bir yol var"Caner Erkin'in takımdan ayrılacağının açıklanmasından sonra A takımın direkt oyuncusu haline gelen Rıdvan ile ilgili sosyal medyada yüzlerce mesaj paylaşıldı.İşte o tweetler;her maç istisnasız Caner Erkin&#39;in pozisyon hataları yüzünden,maç içinde Caner&#39;le tartışan Elneny...An itibariyle Rıdvan Yılmaz&#39;ın verdiği rahatlıkla sefa sürüyor&mdash; Janitschar🇹🇷 (@fantaugur) June 26, 2020 Rıdvan Yılmaz, güven veriyor.. Sanki, 10 yıldır A takımda oynuyor gibi bir özgüvene sahip.. Helâl olsun valla..👏👏#rıdvanyılmaz&mdash; Serhat Akay 🇹🇷 - 23649 (@serhat_akay22) June 26, 2020 rıdvan yılmaz nazar değmez inşallah&mdash; Alperen (@alperenokull) June 26, 2020 bayern munih&#39;in genc sol beki alphonso davies, ridvan yilmaz gibi oynuyor. https://t.co/IEzsftfEoK&mdash; Kerem (@raikeremkonen) June 26, 2020

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Hastaneden taburcu olan Yılmaz Vural gözyaşla...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.