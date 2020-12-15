Rıdvan Yılmaz'a yeni sözleşme: İmzayı attı

Siyah-beyazlı takımda bu sezon gösterdiği performans ile ilk 11’e adını yazdıran Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş ile yeni sözleşme imzaladı.

NTV Spor'un haberine göre 19 yaşındaki futbolcunun yükselen formu sonrası harekete geçen Beşiktaş yönetimi, Rıdvan’ın 2023’te bitecek kontratını 2025’e uzattı.

Ücretinde artışa gidildi

Siyah beyazlı kulübün asbaşkanı ve futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ’ın yürüttüğü görüşme sonrası imzaların atıldığı aktarıldı. Yapılan anlaşmaya göre Rıdvan Yılmaz’ın yıllık ücretinde de artışa gidildiği belirtildi.

Beşiktaş altyapısından yetişen ve son 3 sezondur A Takım kadrosunda yer alan Rıdvan, siyah beyazlı formayı 14 kez giydi.