Spor Rivaldo Messinin yeni takımını açıkladı
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Rivaldo Messi'nin yeni takımını açıkladı

Barcelona'nın efsane futbolcuları arasında yer alan Rivaldo, Lionel Messi'nin Katalan ekibinden ayrılacağını belirtirken, "Onun geleceği artık PSG'de" dedi.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Rivaldo ve Messi
Rivaldo ve Messi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında PSG'ye 4-1 mağlup olan Barcelona'da yıldız futbolcu Lionel Messi'yle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Katalan ekibinin efsane futbolcularından Rivaldo, Arjantinli oyuncunun Barcelona formasıyla Camp Nou'da son Şampiyonlar Ligi maçına çıktığını öne sürdü.


"Onun geleceği artık PSG'de"

Betfair'e konuşan Rivaldo, "Barcelona'da geri dönüşe inanan bir oyuncu yok, artık turun buradan dönmesi imkansız. Messi, Şampiyonlar Ligi'nde Camp Nou'da Barcelona formasıyla son maçına çıktı. Artık Barcelona, Messi'ye önemli bir kupa için savaşma şansını veremez. Onun geleceği artık PSG'de. PSG, ona kupalar kazanma şansını verecektir. Uzun yıllar takımın sorumluluğunu sırtladı ve sonra en iyi takım arkadaşı Luis Suarez, Atletico Madrid'e gönderildi. Bu kabul edilemez bir hamleydi" ifadelerini kullandı.

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