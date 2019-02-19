Rıza Çalımbay: Beşiktaş'ı seve seve kabul ederim

Son olarak Atiker Konyaspor'u çalıştıran ve şu anda boşta olan tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay, Beşiktaş teknik direktörlüğü ve pazartesi günü oynanacak derbiyle ilgili konuştu.

56 yaşındaki çalıştırıcının Radyospor'a yaptığı açıklamalar şöyle;

"Şu anda Şenol Hoca görevinin başında"





"Biz Beşiktaş camiasının insanıyız. Benim futbol hayatımın tamamı Beşiktaş'ta geçti. 20 sezon Beşiktaş'ta futbol oynadım. Başkan Fikret Orman'ı çok eskiden tanıyorum. Babası rahmetli Abdullah Orman bizim yöneticimizdi. Şu anda Şenol Hoca görevinin başında. Sezon sonuna kadar devam edecek. Şenol Hoca milli takıma imza attıktan sonra bunları konuşmak gerekiyor. Sezon sonu için bizi düşünürlerse seve seve kabul ederim. Hiçbir sorun olmaz. A Milli Takım'ın mart ayında iki tane çok önemli maçı var. Ne olacaksa şimdiden olması gerekiyor. Bu maçlar kazanılması gereken maçlar. Sonraki maçları kazanmak zor olabilir."





Derbide mutlak favori Beşiktaş

Süper Lig'de pazartesi oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçıyla ilgili de görüşlerini aktaran Çalımbay, "Beşiktaş, ikinci yarıya çok iyi başladı. Fenerbahçe, istediği şekilde gitmiyor; Beşiktaş'ın atmosferi müthiş, üstelik taraftar avantajı olacak. Bence mutlak favori Beşiktaş" ifadelerini kullandı.

Fikret Orman: Şenol abi gitmek isterse saygı duyarım Orman, sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında kulübün gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.A Milli Takım'a gideceği konuşulan teknik direktör Şenol Güneş'le ilgili soruya cevap veren Fikret Orman, "Şenol Güneş ile sözleşmemiz bitiyor, Şenol abi kalmak istiyorsa oturur sözleşme imzalarız. Şenol hoca Milli Takım hocalığı yapmak isteyebilir, bunu da çok normal karşılıyorum. Şenol hoca ile sezon sonuna kadar çalışacağız, gitmek isterse saygı ile karşılaşırım" dedi."Biz ev sahibiyiz, bize sorulması lazımdı"Derbinin pazartesi gününde oynanacak olmasına değinen Orman, "Beşiktaş -Fenerbahçe maçının tarih ve saati bize sorulmadı. Pazartesi oynanmasının sıkıntısı var mı? Biz ev sahibiyiz, bize sorulması lazımdı. Fenerbahçe'yi aradım, sordum; onların da haberi yok. Fenerbahçe'nin talebi olsaydı biz buna sıcak bakardık. Norveç'e gittik geldik, pazar günü de Galatasaray ile maç yaptık. Sorduğumuz zaman, '48 saat yeterli, Avrupa'da böyle' dediler, 'tamam' dedik. Şimdi ne oldu da Beşiktaş-Fenerbahçe maçını pazartesi günü oynatıyorsunuz?Ali Koç beni arasaydı, 'pazartesi oynamak istiyoruz' deseydi, ben buna memnuniyetle centilmenlik gereği 'hay hay' derdim, kabul ederdim. Federasyon her bağırtıdan sonra tavrını değiştirmemeli. Bizimle konuşulmadan böyle bir karar verilmesi çok yanlış" şeklinde konuştu."Galatasaray derbisinin gündüz oynanması için talebimiz oldu"Galatasaray derbisinin Nagatomo ve Kagawa nedeniyle Japonya'da daha izlenebilir saatte oynanması konusunda da konuşan Fikret Orman, "Galatasaray derbisinin gündüz oynanması için federasyona sözlü bir talebimiz oldu, resmi talebimiz de olacak ama nasıl bir sonuç alınır bilmiyoruz" ifadelerini kullandı



