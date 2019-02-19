Rıza Çalımbay: Beşiktaş'ı seve seve kabul ederim

Adı Beşiktaş teknik direktörlüğü için anılan Rıza Çalımbay, "Şenol Hoca milli takıma imza attıktan sonra bunları konuşmak gerekiyor. Sezon sonu için bizi düşünürlerse seve seve kabul ederim" dedi.
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Son olarak Atiker Konyaspor'u çalıştıran ve şu anda boşta olan tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay, Beşiktaş teknik direktörlüğü ve pazartesi günü oynanacak derbiyle ilgili konuştu.
56 yaşındaki çalıştırıcının Radyospor'a yaptığı açıklamalar şöyle;
"Şu anda Şenol Hoca görevinin başında"
"Biz Beşiktaş camiasının insanıyız. Benim futbol hayatımın tamamı Beşiktaş'ta geçti. 20 sezon Beşiktaş'ta futbol oynadım. Başkan Fikret Orman'ı çok eskiden tanıyorum. Babası rahmetli Abdullah Orman bizim yöneticimizdi. Şu anda Şenol Hoca görevinin başında. Sezon sonuna kadar devam edecek. Şenol Hoca milli takıma imza attıktan sonra bunları konuşmak gerekiyor. Sezon sonu için bizi düşünürlerse seve seve kabul ederim. Hiçbir sorun olmaz. A Milli Takım'ın mart ayında iki tane çok önemli maçı var. Ne olacaksa şimdiden olması gerekiyor. Bu maçlar kazanılması gereken maçlar. Sonraki maçları kazanmak zor olabilir."
Derbide mutlak favori Beşiktaş
Süper Lig'de pazartesi oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçıyla ilgili de görüşlerini aktaran Çalımbay, "Beşiktaş, ikinci yarıya çok iyi başladı. Fenerbahçe, istediği şekilde gitmiyor; Beşiktaş'ın atmosferi müthiş, üstelik taraftar avantajı olacak. Bence mutlak favori Beşiktaş" ifadelerini kullandı.
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