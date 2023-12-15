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Spor

Rıza Çalımbay: Daha iyi yerlere geleceğiz

Beşiktaş UEFA Konferans Ligi D Grubu 6. maçında deplasmanda Lugano'yu 2-0 mağlup etti. Galibiyet sonrası konuşan teknik direktör Rıza Çalımbay, "Bizim için moral oldu. Kazanılmış bir Avrupa maçı var. Yenerek elendik. Daha iyi yere geleceğiz " ifadelerini kullandı.

01:19 - 15/12/2023 Cuma
Güncelleme: 01:23 - 15/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Teknik direktör Rıza Çalımbay
Teknik direktör Rıza Çalımbay

Beşiktaş, Konferans Ligi D Grubu son hafta karşılaşmasında deplasmanda Lugano'yu 2-0 mağlup etti.


Karşılaşma sonrası teknik direktör Rıza Çalımbay basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Rıza Çalımbay'ın açıklamaları:
'İyi maç oynadık'

"Gönül isterdi ki buraya iddialı bir şekilde gelmiş olalım. İyi de maç oynadık. Düşüncelerimin başında gençlerin hepsini kullanmak vardı. Hepsini de kullandık. Beşiktaş'a çok şey katacak arkadaşlarımız var. Zamanla çok daha iyi olacaklar"


'Yenerek elendik'

"Kazanılmış bir Avrupa maçı var. Yenerek elendik. Bizim için de bir mutluluk oluyor. Gençlerin hepsi iyi. Altyapıyla birlikte çalışıyoruz. Sürekli bizlerle beraberlerdi. Böyle bir fırsat geldi. Bunların içinde yakında Beşiktaş'ta oynayacak oyuncular çıkacak bizim gibi"


'Beşiktaş'ın taraftarı bambaşka'

"Kalan iki maçımız var. İkisini de iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bizim için moral oldu bu. Bu kötü gidişi durduracağımıza inanıyorum. En az 3-4 transfer de yaptıktan sonra mutlaka daha iyi yere geleceğiz. Taraftarımız bizim birinci adamımız. Beşiktaş'ın taraftarı bambaşka. Onlarla gurur duyuyoruz"






#Beşiktaş
#Rıza Çalımbay
#Lugano
16 dakika önce
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