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Rıza Çalımbay: “Gidebildiğimiz yere kadar takımı götüreceğiz”

Süper Lig'in 8. haftasında evinde Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maç sonu açıklamalarda bulundu. İstifa sorusuna yanıt veren tecrübeli teknik adam, "Gidebildiğimiz yere kadar götüreceğiz" dedi. Açıklamaların tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Rıza Çalımbay: Gidebildiğimiz yere kadar takımı götüreceğiz
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay

Süper Lig’in 8. haftasında Hatayspor’u konuk eden ve sahadan 2-1 yenilgiyle ayrılarak bu sezonki dördüncü yenilgisini alan Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Maç sonu taraftarın istifa çağrısına yanıt veren Çalımbay, “Biz ne olursa olsun gidebildiğimiz yere kadar takımı götüreceğiz. Öyle tezahüratlar iyi ve doğru değil” dedi.

Rıza Çalımbay: "Appindangoye’nin ayakkabısını bağlaması çok yanlıştı"

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, “Mücadele olmadı. Maç tek kale oldu. Biz maça her zamanki gibi başladık. Biz yine erken gol yedik. Az önce istatistiklere baktım, hepsinde üstündük. Oyuncuları kötü de oynamadı. Maalesef son paslar olmadı. Kalecileri de çok iyiydi. Yaklaşık 20 tane şutumuz var ama olmadı. Son vuruşları değerlendiremedik. Hatay takımı ikinci yarı oynamadı. Tek üzüldüğüm bizim ikinci yediğimiz gol. Bizim oyuncularımızın biraz uyanık olması gerekiyor. Maçta Aaron Appindangoye’nin ayakkabısını bağlaması çok yanlıştı. O anda ikinci golü yedik. Bugün şanssızlıklar yaşadık. Ben buraya geldiğimden beri yaptığım işler belli. Bundan sonra daha farklı şeyler yapabiliriz. Bizim 2 gün sonra Balkani maçımız var. Onu mutlaka kazanmamız gerekiyor” dedi.

“Sadece ayrılabilirim dedim”

Bir gazetecinin, “Hafta içi yaptığınız sezon sonunda ayrılacağım şeklindeki açıklamanız oyuncuları etkiledi mi?” şeklinde sorusuna Çalımbay, “Ben açıklama yaptığımda insanlar maalesef tek o kısmı alıyorlar. Ama içeriği kimse okumuyor. Ben sadece ayrılabilirim dedim o kadar. Oyuncuların bu umurunda değildir. Oyuncuları etkileyecek hiçbir şey yok. Maçta hepsine pozisyon geldi, gelmedi değil. Şuanda herkes kendi işine bakıyor. Normalde bu maç 7-2 bitecek maçtı ama olmadı” yanıtını verdi.

“Herkesin beraber olması gerekiyor”

Bir basın mensubunun “Maç sonu taraftar yönetimi ve sizi istifaya davet etti. Neler söylersiniz?” sorusuna ise Çalımbay, “Biz ne olursa olsun gidebildiğimiz yere kadar takımı götüreceğiz. Öyle tezahüratlar iyi ve doğru değil. Her takım her sene iyi gitmeyebilir. Herkesin beraber olması gerekiyor. Bu takımı en iyi yere getireceğiz” ifadelerini kullandı.


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