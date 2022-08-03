Spor Rıza Çalımbay "Hemen elenmek istemiyoruz"
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Rıza Çalımbay: "Hemen elenmek istemiyoruz"

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, yeni sezon öncesi kulübün resmi sitesinden açıklamalarda bulundu. Hazırlık dönemini değerlendiren tecrübeli hoca, geçen sezonu mükemmel şekilde bitirdiklerini belirtirken, "Avrupa kupalarından hemen elenip gelmek istemiyoruz. Orada da ilerlemek istiyoruz" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Rıza Çalımbay: Hemen elenmek istemiyoruz
Sivasspor, geçen sezon Türkiye Kupası Finali'nde Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek kupaya uzanmış ve UEFA Avrupa Ligi'ne Play Off turundan dahil olmayı hak kazanmıştı.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulüp resmi sitesinden yeni sezon başlangıcı ve hedefleri için açıklamalarda bulundu.

"Zor bir fikstürümüz var. Avrupa kupası maçlarımız var. Büyük ihtimal Malmö ile eşleşeceğimizi düşünüyorum. Hemen hemen her yıl Avrupa kupalarında oynayan bir takım. Takımımızı çok iyi şekilde kurmamız gerekiyor. Avrupa kupalarından hemen elenip gelmek istemiyoruz" dedi.

"En büyük sıkıntımız transfer"

Yeni sezonun herkese hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Çalımbay, "Hem Bolu hem de Avusturya kampını çok iyi şekilde tamamladık. Oynadığımız hazırlık maçlarında da gayet iyiydik. Şu an en büyük sıkıntımız transfer. Bizden giden 9 oyuncunun yerini doldurmamız gerekiyor. Fazla oyuncu istemiyoruz. Giden arkadaşların yerini alsak yeter. Bunu bir an önce yapmamız lazım" dedi.

"Hemen elenip gelmek istemiyoruz"

UEFA Avrupa Ligi Play-Off'nda Malmö - Diddeleng eşleşmesinin galibiyle oynayacaklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Baktığımız zaman çok zor bir fikstürümüz var. Avrupa kupası maçlarımız var. Büyük ihtimal Malmö ile eşleşeceğimizi düşünüyorum. Hemen hemen her yıl Avrupa kupalarında oynayan bir takım. Onlara karşı hem oynadım hem de antrenör olarak karşılaştım. Onları elediğimiz maçlar da var. İyi bir takım. Takımımızı çok iyi şekilde kurmamız gerekiyor. Geçen sezonu mükemmel şekilde bitirdik. Avrupa kupalarından hemen elenip gelmek istemiyoruz. Orada da ilerlemek istiyoruz" diye konuştu.

"Taraftarımız ile oyuncularımız bütünleşirse Gaziantep maçını da iyi şekilde geçireceğiz"

Gaziantep FK ile cumartesi günü sahasında oynayacakları ligin ilk hafta maçında taraftara çok güvendiğini söyleyen Çalımbay, "Taraftarımız ile oyuncularımız bütünleşirse bu maçı da inşallah iyi bir şekilde bitireceğiz. Bitirmemiz de gerekiyor mutlaka. Ardından zor dört maçımız var. Bu maçları iyi şekilde geçmemiz için yeni arkadaşların bize katılması gerekiyor" açıklamasını yaptı.

  • Sivasspor, ligin ilk haftasında Cumartesi günü evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak.

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