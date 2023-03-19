Rıza Çalımbay Süper Lig'de rekor kırdı

Rıza Çalımbay, Süper Lig'de en fazla maça çıkan teknik direktör oldu.
Sivasspor, Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaştı. Kırmızı beyazlı ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay bu mücadelede rekor kırdı. Çalımbay, Süper Lig'de en fazla maça çıkan teknik direktör oldu.
2019'dan bu yana Sivasspor'u çalıştıran 60 yaşındaki teknik adam Süper Lig'de birçok takımda görev aldı. Sivasspor'da 1.54 puan ortalaması elde eden Çalımbay'ın çalıştırdığı takımlar şöyle;
Göztepe, Denizlispor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Ankaraspor, Eskişehirspor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Konyaspor, Antalyaspor, Trabzonspor.