Rıza Çalımbay: Surat yapan oyuncu istemiyorum

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde haftalık basın toplantısı düzenledi.

"Herkes işini saygı duyarak yapacak"

Takımda oynamadığı için kapris yapan oyuncular olduğunu ifade eden Çalımbay, "Yedek kalıp yalandan ısınan, oyuna girerken surat yapan futbolcu istemiyorum. Oynamadığı zaman farklı şey düşüneni, antrenmana çıkmayanı istemiyorum. İkinci yarı için her şeyi göze alıyorum. Çünkü ikinci yarıdan sonra ligin bir ikinci yarısı daha yok. Bu yüzden benim de yönetimin de çok kararlı olması gerekiyor. Hiçbir arkadaşımızla yolumuzu ayırmak istemiyoruz. Ancak bazı arkadaşlarımız yolunu ayırmak için elinden geleni yaptığı için biz de gerekeni yapacağız. Bütün futbolcu arkadaşlarımızı çok seviyorum. Bazen oynar bazen oynamazsınız. Herkes profesyoneldir. Nasıl biz onlara saygı duyuyorsak herkes işini saygı duyarak yapacak. Ben buraya başarılı olmak için geldim. Bütün arkadaşlarımızın elini taşın altına koyarak başarı için çalışması gerekiyor. Bu taraftar, yönetim, biz ve futbolcuların bir araya gelmesi ile bütün olunduğunda başarı gelir. Onun için tek yürek olmamız gerekiyor. Sorun varsa yönetimin bunu çözmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Rahatsız olan arkadaşlar oynayabilecekleri yere gidebilirler"



Transferde çok dikkatli davranacaklarını belirten Çalımbay, “Bizim oyuncuya ihtiyacımız var bu bir gerçek ama eğer yönetimimizin, maddi açıdan sıkıntısı varsa kesinlikle yapmayacağız. Eğer yapabilirsek bizim alacağımız oyuncu bir oyuncu olmaz. Bu oyuncu en az 3 olur. Onun için onu da çok dikkatli bir şekilde yapacağız. Geldiğimizden beri maç seyrediyoruz. Mısır’dan gelecek olan Mehmet Yılmaz’dan da rapor alacağız ve oturup Başkan’la konuşacağız. Başkan’la dün konuştum, yüz yüze konuşmamızı istedi. Bazı şeyleri yüz yüze açıklamam gerekiyor. Mevcut oyuncularımız içinde alacakları çoksa ve onların da öyle bir sıkıntı varsa transferi kesinlikle düşünmüyorum. Oynamadıkları için çok rahatsız olan arkadaşlarımız var onlarla da konuşacağız, oynayabilecekleri yere gidebilirler. Her şeyden önce kulübümüzün menfaati gelir. Transfer yapsak da yapmasak da kulübümüzün faydası için olacak bu. Ama bizim kesinlikle 1-2 transfere ihtiyaç var” dedi.

Takımımız Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını bugün 11.00’de yaptığı antrenmanla tamamladı.https://t.co/Z3Uz6bk1i2 pic.twitter.com/gZOZSaPn2z — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 26 Aralık 2017



