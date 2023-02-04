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Spor

Rıza Çalımbay: Takımım hiç hata yapmadı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor evinde Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Ev sahibi ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay yayıncı kuruluşa konuştu.

20:28 . 4/02/2023 Cumartesi
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Rıza Çalımbay

Rıza Çalımbay

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor evinde Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay'ın sözleri;

Çalımbay yaptığı açıklamada, "Zor bir maçtı. Mükemmel bir kadroya sahip çok iyi bir takım var. Mücadele etmek kolay değil. Herkesin kapasitesinin üstüne çıkması gerektiğini söyledik. Kendi sahamızda puan ve puanlar almamız gerekiyordu mutlaka." dedi.

Rıca Çalımbay, Bizim çok güzel hedeflerimiz var hem Avrupa hem Türkiye Kupası'nda. Bunları çok iyi şekilde geçeceksek, öncelikle ligde iyi olmalıyız. Önce Alanya, sonra Beşiktaş maçları çok önemliydi. Çok güzel bir maç oldu. Gayet tempolu oynandı. Takımım hiç hata yapmadı. Güzel gol attık. Hakikaten iyi bir takımı yendik." ifadelerini kullandı.

''Kimse oyun disiplinini bozmadı'

Tecrübeli hoca ayrıca, "Takım halinde oynadık. Kimse oyun disiplinini bozmadı. Ara ara pas hataları falan oldu ama oyundan hiç kopmadık. Beşiktaş takımı iyi bir kadroya sahip. Sonradan giren oyuncular daha tehlikeli olmaya başladılar. Çok sıkıntı yaşadık orada. Bizde oyuncu olmadığı için hemen bir değişiklik yapamadık. Sarı kart görenler vardı. Maçın başından sonuna disiplini bozmadan oyunumuzu oynadık." diye konuştu.




#Demir Grup Sivasspor
#Rıza Çalımbay
#Süper Lig
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Rıza Çalımbay: Takımım hiç hata yapmadı
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