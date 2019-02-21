Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş ve Milli Takım açıklaması

20 yıl Beşiktaş forması giyen, siyah-beyazlı kulüp de dahil olmak üzere birçok takımın teknik direktörlüğünü yapan Razı Çalımbay kariyer planlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş’in A Milli Takım’a gitmesi halinde Beşiktaş’ı çalıştırmak isteyip istemediği konusunda konuşan Rıza Çalımbay, "Teklif gelirse kabul ederiz. Ama Şenol Hoca burada çalışırken bunun gündeme gelmesi ve konuşulması iyi bir şey değil. Ben hedefi olan her yerde varım. Bu Beşiktaş olur, Milli Takım olur Önemli olan hedefi olması" dedi.

"Derbiyi Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum"

Beşiktaş’ın başında olduğu dönemde Kadıköy’de alınan 4-3’lük galibiyeti hatırlatılan ve pazartesi günkü derbiyle ilgili olarak da düşünceleri sorulan tecrübeli teknik adam, "Bana göre tarihte bir daha 4-3’lük maç gibi bir maç olmaz. Çok güzel bir maçtı. Kalecisiz oynayıp, kaleye futbolcuyu geçirip, eksik bir kadroyla, Fenerbahçe’nin en iyi döneminde Kadıköy’de Fenerbahçe’yi yenmek kolay bir şey değildi. Bu maçta iki takımın da hedefi çok farklı. Beşiktaş’ın yukarıdan kopmamak için kesinlikle kazanması gerekiyor. 2 haftadır da mükemmel oynayıp iyi maçlar kazanıyorlar. Fenerbahçe son maçında puan kaybetti ve hedefi bir an önce alt taraftan yukarıya çıkmak. Beşiktaş’ın en büyük avantajı taraftarı. Böyle maçlarda taraftar 12. adam olmuyor, 1. adam oluyor ve maçı kazandıranların başında geliyor. Bu maçta da taraftar desteğiyle maçı Beşiktaş’ın kazanacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"İnönü daha güzeldi"

"Vodafone Park’ta futbolcu olarak sahaya çıkmayı ister miydiniz’ sorusunu yanıtlayarak sözlerini noktalayan Rıza Çalımbay, şöyle konuştu;