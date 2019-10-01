Rıza Çalımbay'dan VAR isyanı: Ya doğru kullansınlar ya da iptal etsinler

"Sadece Alanyaspor maçının hakemi Halil Umut Meler değil, aleyhimize hatalı hakem kararları Rizespor maçında başladı. Rizespor maçında Fırat Aydınus hata yaptı, VAR'a da gitmedi, kendisi de pozisyona bakmadı. Alanyaspor maçında da aynı şeyler yaşandı. VAR sistemini iptal etmeleri gerekiyor, bu sistemi kullanamıyorlar, sık sık hata yapıyorlar. Akıl var mantık var. Pozisyonun faulle alakası yok, onun öncesinde de penaltı pozisyonu var. '3 Büyükler'e bunu yapamazlar fakat Anadolu takımlarına bunu yapıyorlar. Pozisyonu devam ettir, sonra VAR’a bak fakat hakem 'ben gördüm' diyor. Ligde o puanlar bizim için çok kıymetli. VAR'a rağmen hata yapıyorsan başka bir şey aramak lazım. VAR varsa gidin Sivasspor'un bu sezon 4 puanı gitti, hakemlerin elindeki sistemi kullanması lazım. Hakemlere inanılmaz saygımız vardı fakat bunu bitiriyorlar. VAR'ı ya doğru kullansınlar ya da iptal etsinler. Hakemlere artık güvenmiyorum. Artık rakipten ya da oyuncularımın performansından değil hakem hatalarından korkuyorum"