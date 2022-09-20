​Rıza Kayaalp: Bayrağımız zirvede olduğu için gururluyum

Sırbistan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda, 5. kez dünya şampiyonluğunu kazanan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçen Rıza Kayaalp, yakaladığı başarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Final maçı öncesi gece güzel bir şekilde uyuduğunu ifade eden milli güreşçi, “En güzel uykularım gittiğim şampiyonalarda oluyor. Erken yatıyorum ve erken uyumayı seviyorum. Uyuyunca finalde kendimi daha rahat hissediyorum. Sabah kalktık. Otelde bekledik. 2 saat kala müsabakanın yapılacağı yere gittik. Gün boyunca hep maçı düşündüm. Akşama kadar aklımdan bir sürü taktik geçti. Maça başlayana kadar bol bol uygulayacağım taktikleri düşündüm” dedi. Savaşmasını seven, mücadeleyi bırakmayan bir sporcu olduğunu anlatan Rıza, “Finalde rakibime karşı taktik yaptım. İlk ben yere yatmak istedim. Sonradan da skoru korumaktı amacım ve istediğim oldu. Önemli olan kazanmaktı. Amacım bayrağımızı en yukarıya, zirveye astırmaktı. Bunu da başardım. Çok gururluyum” diye konuştu.

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"Kızım Ay Vera ile motive oldum"

Müsabaka öncesi otelden çıkmadan eşi ve kızı Ay Vera ile görüştüğünü vurgulayan Rıza, “Kızım Ay Vera’yı mayolu ve ayakkabısı giyinmiş bir şekilde hazır olarak gördüm. ‘Ay Vera bu maçı alır’ dedim. Ne zaman arasam evde ‘5, 5’ diye geziyor, ‘Baba 5 yap’ diyordu. Kızıma, ‘İnşallah senin için 5 yapacağım’ dedim. Final maçının son 2 dakikasında kızım Ay Vera aklıma geldi. ‘Hadi kızın için dayan ona 5 sözün var’ dedim ve kendimi böyle motive ettim. Çünkü sakatlık yaşadığım bacaklarım beni zorluyordu. Final müsabakasının son 2 dakikası benim için çok uzun bir zamandı. Kendimi Ay Vera ile motive ettim” ifadelerini kullandı.

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"Finalde hiçbir sis duymadım"

Rıza Kayaalp, final maçı sırasında dışarıdan gelen hiçbir sesi duymadığına da dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı: “O kadar yoğun geçti ki maç, aklımda sadece rakibimi takip etmek ve saniyeleri geçirebilmek vardı. Skorborda bakınca saniye geçmiyor. Tekrardan güreşe dalıyorum ki saniyeler daha hızlı geçsin diye. Bu maçta biraz daha farklıydı.” İşini iyi yapmanın rekorları kırmaktan daha önemli olduğunu dile getiren milli güreşçi, “Küçükken salonda ‘gurur tablomuz’ fotoğrafları yer alıyordu. Bakardım eski güreşçi ağabeylerimiz dünya ve Avrupa şampiyonu olmuş. ‘İnşallah bize de nasip olur’ derdim. Yaklaşık 20 yıl sonra benim için onları geçmek büyük bir gurur oldu” diye konuştu. Eskiye dönse yine güreş sporunu yapmayı isteyeceğini de belirten Rıza, “6 yaşından beri güreşçi olmak isterdim. İyi ki güreşçiyim. Benim de yeteneğim bu spordaymış ve iyi ki de olmak istemişim” dedi.

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"En büyük makam ve mevki kazandıklarım"

Rıza Kayaalp, kariyerinin son 4 büyük organizasyonun kaldığını ve daha sonra emekliye ayrılacağını yineledi. Güreş sonrası ne yapacağı konusunda fikirlerinin devamlı değiştiğini belirten milli güreşçi, “Şunu çok rahat bir şekilde söyleyen biriyim. Allah’ım ben çalıştıysam bana nasip etti. Ülkeme ve gençliğe hizmet edeceksem, ülkenin maddi ve manevi her şeyini düzgünce kullanabileceksem makam ve mevkiiyle hizmet etmeyi nasip etsin. Şu şampiyonlukların dışında herhangi bir makam ve mevkiinin benim için çok anlamı yok. Oralar hizmet yeridir. O yönlü düşünmek gerek. Benim için en büyük makam ve mevki kazandıklarım. Şu anda kafamda tam oturmuş bir şey yok’’ ifadelerini kullandı.

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