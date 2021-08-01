Spor Rıza Kayaalp bronz madalya mücadelesi verecek
GÜREŞ

Rıza Kayaalp bronz madalya mücadelesi verecek

Erkekler grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, yarı finalde Kübalı Mijain Lopez'e 2-0'lık skorla yenilerek final şansını kaybetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıza Kayaalp bronz madalya mücadelesi verecek
Rıza Kayaalp

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın dokuzuncu gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp mindere çıktı. Yarı finalde Kübalı Mijain Lopez ile karşılaşan milli güreşçimiz maalesef finale çıkamadı.

Son 3 olimpiyatta altın madalya kazanan ve 5 de dünya şampiyonluğu olan Kübalı Mijain Lopez Nunez, mücadeleyi 2-0 kazandı ve finale yükseldi. Nunez eğer finalde de kazanırsa son 4 olimpiyatta altın madalya kazanarak tarihe geçecek.

Daha öncede kaybetmiştik

Rıza Kayaalp, Nunez’e daha önce de olimpiyatlarda Rio 2016 finalinde, Londra 2012’de yarı finalde ve Özbekistan’da düzenlenen 2014 Dünya Güreş Şampiyonası’nda mağlup olmuştu.

  • Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, yarın bronz madalya için mindere çıkacak.

Abone Ol Google News
Bin lira ile başladı

Bin lira ile başladı

Türkiye genelinden sipariş alıyor.
İkinci kez sel vurdu

İkinci kez sel vurdu

Bazı evler sel nedeniyle hasar gördü.
Orman yangınlarını PKKya bağlı Ateşin Çocukları üstlendi

​Yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Nöbetçiler fark edince kaçtılar.

Yedi PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Yarı finalde Kübalı Lopez'e yenilen Rıza Kayaalp, bronz madalya mücadelesi verecek.

'Bana eziyet ettiler'

'Bana eziyet ettiler'

Boyunduruk takıp araç çektirdiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.