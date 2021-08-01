Rıza Kayaalp bronz madalya mücadelesi verecek

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın dokuzuncu gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp mindere çıktı. Yarı finalde Kübalı Mijain Lopez ile karşılaşan milli güreşçimiz maalesef finale çıkamadı.

Son 3 olimpiyatta altın madalya kazanan ve 5 de dünya şampiyonluğu olan Kübalı Mijain Lopez Nunez, mücadeleyi 2-0 kazandı ve finale yükseldi. Nunez eğer finalde de kazanırsa son 4 olimpiyatta altın madalya kazanarak tarihe geçecek.

Daha öncede kaybetmiştik

Rıza Kayaalp, Nunez’e daha önce de olimpiyatlarda Rio 2016 finalinde, Londra 2012’de yarı finalde ve Özbekistan’da düzenlenen 2014 Dünya Güreş Şampiyonası’nda mağlup olmuştu.

Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, yarın bronz madalya için mindere çıkacak.