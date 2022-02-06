Rize'de kazanan Adana Demirspor

Ligde 24. hafta maçında Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor Rize'de karşı karşıya geldi. Mücadele 3-1 Adana ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.
Adana Demirspor'un gollerini 27. dakikada Birkin Bjarnason, 33 ve 72. dakikalarda Mario Balotelli kaydetti. Çaykur Rizespor'un tek golünü 80. dakikada Yusuf Sarı kaydetti. Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor 22 puanda kalırken Adana Demirspor puanını 40'a çıkardı.
Gedson ilk maçında asist yaptı
- Çaykur Rizespor'un kiralık olarak kadrosuna kattığı Portekizli futbolcu Gedson Fernandes maçın 70. dakikasında oyuna dahil oldu ve 80. dakikada Yusuf Sarı'nın attığı golün asistini yaptı.
Çaykur Rizespor ligin 25. haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.