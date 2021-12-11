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Rizespor evinde Göztepe'ye geçit vermedi

Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti ve iç sahada arka arkaya dördüncü galibiyetini aldı. Fakat Karadeniz temsilcisi ligde oynadığı hiçbir deplasman mücadelesini kazanamadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rizespor-Göztepe maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?
Rizesporlu futbolcuların gol sevinci

Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 40. ve 78. dakikada biri penaltıdan olmak üzere Pohjanpalo ve 90+3. dakikada Sablo attı. Göztepe'nin tek golünü ise 60. dakikada Atınç attı.

Evinde yenilmiyor

Alınan bu galibiyetin ardından Çaykur Rizespor içerde oynadığı son 4 karşılaşmanın hepsini kazanmış oldu ve puanını 13'e yükseltti. Fakat Karadeniz temsilcisi ligde oynadığı hiçbir deplasman mücadelesini kazanamadı. Göztepe ise 14 puanda kaldı.

  • Gelecek hafta Çaykur Rizespor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Göztepe ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
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