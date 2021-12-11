Rizespor evinde Göztepe'ye geçit vermedi

Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 40. ve 78. dakikada biri penaltıdan olmak üzere Pohjanpalo ve 90+3. dakikada Sablo attı. Göztepe'nin tek golünü ise 60. dakikada Atınç attı.

Evinde yenilmiyor

Alınan bu galibiyetin ardından Çaykur Rizespor içerde oynadığı son 4 karşılaşmanın hepsini kazanmış oldu ve puanını 13'e yükseltti. Fakat Karadeniz temsilcisi ligde oynadığı hiçbir deplasman mücadelesini kazanamadı. Göztepe ise 14 puanda kaldı.