Spor Rizesporda olağanüstü genel kurul kararı alındı
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Rizespor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı

Çaykur Rizespor Kulübünde olağanüstü genel kurula gitme kararı alındığı duyuruldu. Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada toplantının 12 Haziran günü saat 11.00'de gerçekleştirileceği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Rizesporda olağanüstü genel kurul kararı alındı
Çaykur Rizespor

Süper Lig'den TFF 1. Lige düşen Çaykur Rizespor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, olağanüstü genel kurul toplantısının, 12 Haziran Pazar günü saat 11.00'de İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

Kongrede çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, 20 Haziran Pazartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağı ifade edildi.
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