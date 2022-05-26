Süper Lig'den TFF 1. Lige düşen Çaykur Rizespor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, olağanüstü genel kurul toplantısının, 12 Haziran Pazar günü saat 11.00'de İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.
Kongrede çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, 20 Haziran Pazartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağı ifade edildi.
📢 Çaykur Rizespor Kulübü, olağanüstü genel kurula gitme kararı aldığını duyurdu. pic.twitter.com/sXqj7fFRo9
📢 Çaykur Rizespor Kulübü, olağanüstü genel kurula gitme kararı aldığını duyurdu. pic.twitter.com/sXqj7fFRo9— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 26, 2022