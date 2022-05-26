Rizespor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı

Kayserispor taraftarını taşıyan otobüslere taşlı saldırı

Yukatel Kayserispor ve Sivasspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi Kayserispor taraftarını taşıyan otobüsler, saldırıya uğradı. Otobüslerin camları kırılırken, bazı sarı kırmızılı taraftarlar da başından yaralandı. Sağlık görevlileri müdahale etti.



