Spor Rizespordan Oğulcan Çağlayan açıklaması "Galatasaray anlaşmayı bozdu"
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Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması: "Galatasaray anlaşmayı bozdu"

Çaykur Rizespor’dan Oğulcan Çağlayan'ın transferindeki usulsüzlüğe ilişkin yapılan açıklamada, "İmza aşamasına gelen anlaşma, Galatasaray Spor Kulübü’nün son anda sözleşme şartlarını değiştirmek istemesi ve daha önce anlaşılan her konuda ibra koşulundan vazgeçmek istemesi üzerine bozulmuştur" denildi.

Haber Merkezi DHA
Rizespordan Oğulcan Çağlayan açıklaması: Galatasaray anlaşmayı bozdu
İki kulüp arasında yaşanan dava nedeniyle Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıkarılamamıştı.

Çaykur Rizespor Kulübü, Galatasaray Kulübü ile Oğulcan Çağlayan’ın transferinde yaşanan uyuşmazlığa yönelik açıklama yaptı.

Yeşil-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

  • "Oğulcan Çağlayan’ın devam eden sözleşmesini sezon bitmeden haksız olarak feshetmesi nedeniyle kulübümüz ile Futbolcu ve Galatasaray Spor Kulübü arasında yaşanan ihtilafın çözülmesi için Çaykur Rizespor ve Galatasaray Spor Kulübü yöneticileri iyi niyet çerçevesinde defalarca bir araya gelmiş, birçok farklı futbolcu üzerinde çözüm için anlaşma yolu aranmıştır.
  • Kulübümüzün iyi niyetli adımları ve başkanımız Tahir Kıran’ın dostane uzlaşmacı çözüm önerileri sonucunda, imza aşamasına gelinmiş ve ihtilafı tüm boyutlarıyla sonlandırmak konusunda mutabakata varılmıştır.
  • Ancak imza aşamasına gelen bu anlaşma, Galatasaray Spor Kulübü’nün son anda sözleşme şartlarını değiştirmek istemesi ve daha önce anlaşılan her konuda ibra koşulundan vazgeçmek istemesi üzerine bozulmuştur.
  • Geldiğimiz noktada, üzülerek görüyoruz ki sessizliğimiz yanlış anlaşılmakta, verdiğimiz haklı mücadele olduğundan başka mecralara çekilerek suni gündemler yaratılmaya çalışılmaktadır.
  • Tüm ihtilafın başlangıcını oluşturan futbolcunun fesih işleminin 'layıkıyla yapılmadığını' bu süreç içinde Galatasaray Spor Kulübü yöneticileri ile yapılan görüşmelerde ve basına yansıyan açıklamalarda bir nevi itiraf edilerek verilen kararların ne kadar yerinde olduğu Galatasaray Spor Kulübü tarafından da kabul edilmiştir. Adı geçen futbolcunun daha henüz 21 yaşındayken federatif hakları kulübümüz tarafından Kayseri Erciyes Kulübü’nden 1 milyon 200 bin Euro transfer ücreti karşılığında alınmıştır. Talep edilen miktar da bununla doğru orantılı olarak 1 milyon 200 bin euro olarak belirlenmiş ve hukuki süreçte kulübümüz haklı bulunmuştur.
  • Henüz 2019-2020 sezonu bitmeden oyuncunun transferine müdahil olduğunu kabul edip 'ceketin düğmesinin yanlış iliklendiğini' söyleyen Galatasaray gibi büyük bir camianın ve hukuktan sorumlu başkan yardımcısının, kulübümüzü bir tartışma ortamının içine çekmeye ve bunun üzerinden manipülasyon yapmaya çalışması yakışıksızdır.
  • İddiaların aksine bu sürece Çaykur Rizespor ve Galatasaray Spor Kulübü dışında hiçbir kişi ya da kuruluş dahil olmamıştır.
  • Buradan senaryo devşirerek Kulübümüzü ve futbolun diğer paydaşlarını töhmet altında bırakma çabası Türk futboluna ve adalete olan güvene zarar verecektir.
  • Futbol kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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Oğulcan Çağlayan (@ogulcancaglayan96)'in paylaştığı bir gönderi

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