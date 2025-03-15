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Rizespor'un konuğu Bodrum FK

Rizespor'un konuğu Bodrum FK

13:5815/03/2025, Cumartesi
AA
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Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Rizespor 1-0 kazanmıştı.
Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Rizespor 1-0 kazanmıştı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

Çaykur Rizespor, yarın sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Kadir Sağlam yönetecek.


Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çıktığı 26 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan yeşil-mavili ekip, 33 puanla 9. sırada yer alıyor.


Söz konusu mücadelelerde rakip fileleri 34 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 44 gole engel olamadı.


Çaykur Rizespor, sezonun ilk yarısındaki maçta Bodrum FK'yi sahasında 1-0 yendi.


Ligdeki son maçında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Bodrum FK ise 27 puanla 16. sırada yer alıyor.





#Süper Lig
#Çaykur Rizespor
#Bodrum FK

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