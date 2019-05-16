Rizespor'un kural hatası başvurusuna ret yanıtı

Çaykur Rizespor'un Galatasaray ile oynadığı Süper Lig mücadelesinde çalınan ilk penaltı için kural hatası yorumları yapılmış, Karadeniz ekibi de bunun üzerine TFF'ye başvuruda bulunmuştu.

TFF, konuyla ilgili kararını Çaykur Rizespor kulübüne iletti ve başvurunun uygun bulunmadığını aktardı.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, sosyal medya hesabından bu paylaşımı yaptı;