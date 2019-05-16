SÜPER LİG

Rizespor'un kural hatası başvurusuna ret yanıtı

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray maçı için TFF'ye yaptıkları kural hatası başvurusunun uygun görülmediğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray maçında hakem Serkan Çınar'a tepki göstermişti.

Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray maçında hakem Serkan Çınar'a tepki göstermişti.

Çaykur Rizespor'un Galatasaray ile oynadığı Süper Lig mücadelesinde çalınan ilk penaltı için kural hatası yorumları yapılmış, Karadeniz ekibi de bunun üzerine TFF'ye başvuruda bulunmuştu.

TFF, konuyla ilgili kararını Çaykur Rizespor kulübüne iletti ve başvurunun uygun bulunmadığını aktardı.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, sosyal medya hesabından bu paylaşımı yaptı;


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