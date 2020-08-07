Robin van Persie yardımcı antrenör oldu

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen eski yıldız futbolcu Robin van Persie, kariyerine Feyenoord’da yardımcı antrenör olarak devam edecek. Kulüpten yapılan açıklamada, 2019 yılında futbolu bırakan 37 yaşındaki eski futbolcunun teknik direktör Dick Advocaat’ın yardımcılığını üstleneceği belirtildi.

Takımla ilk idmanına bugün çıkan Van Persie, "Bu resmi bir pozisyon değil ve kendime bir unvan vermekte zorlanıyorum. Günler geçtikçe görevim netleşecek. Takımla hangi konularda ilgilenmekten hoşlanacağımı keşfederek bunlara yoğunlaşacağım. Teknik ekibe de yardımcı olacağım" ifadelerini kullandı.

3 yıl Fenerbahçe'de oynadı

Fenerbahçe'de 2015-18 sezonlarında forma giyen Robin van Persie, sarı-lacivertlilerde Advocaat yönetiminde futbolcu olarak görev almıştı. Hollandalı eski santrfor, 72 yaşındaki tecrübeli teknik adamla bu kez teknik kadroda beraber çalışacak.

Futbol kariyerinde Arsenal ve Manchester United gibi İngiltere'nin önemli takımlarında görev alan Van Persie, Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından altyapısından yetiştiği Feyenoord'da 2018-19 sezonunda forma giyerek futbol kariyerini noktalamıştı.

Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a gönderme Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş'ı renklerine bağladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev alan 25 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan'a büyük ailemize hoş geldin diyor, kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz" denildi.İmza sonrası Galatasaray'a göndermeDevre arasında Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan fakat ön sözleşme ücreti ödenmediği için sarı-kırmızılı kulübü reddettiği iddia edilen Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza sonrasında konuşan 25 yaşındaki oyuncunun açıklamaları, Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı.Mert Hakan Yandaş resmen Fenerbahçe'deMert Hakan Yandaş'ın açıklamaları şu şekilde;"Bu süreç biraz sancılı oldu ama ben hiçbir yerde konuşmadım. Hayatım boyunca da dürüstlüğe önem verdim. Verdiğim sözlerden dönmemeye dikkat ettim ve hep arkasında durdum. Bu süreçte de konuşulanların arkasında duran tek kulüp Fenerbahçe oldu. Bunun için Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Emre Ağabeye çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte neredeyse her gün konuştuk ve ne dediyse hep arkasında durdu. Benim için ve futbolculuğum hakkındaki düşünceleri beni çok mutlu etti. Dediğim gibi bana verilen sözlerin arkasında duran, dürüst ahlaklı bir kulübe ve insanların yanına geldim."Beşiktaş'ta duygusal ayrılık: Fenerbahçe'ye transfer olduMert Hakan'ın giydiği '12 numara'nın sırrı belli olduGaleri: Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında dikkat çeken detayVideo: Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş’ı kadrosuna kattı: Transferi yeni sezon forması giydirerek duyurdular

Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu Fedor Smolov kimdir? Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe bir gün içerisinde tam dört ismi kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen oyuncular Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile Trabzonspor'un maaş konusunda anlaşamadığı Filip Novak'ı transfer etti.Fenerbahçe Fedor Smolov'a teklifte bulunduFenerbahçe bu transferlerin ardından harcama limitlerine rağmen gözünü golcü oyunculara çevirdi. Vedat Muriqi'in olası Lazio transferinin ardından sarı-lacivertliler bu bölgeye oyuncu kazandırmak için Fedor Smolov'u gözüne kestirdi.TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu Celta Vigo'da kiralık geçiren ve bonservisi Lokomotiv Moskova'da bulunan Fedor Smolov'a transfer teklifinde bulundu. Sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan golcü oyuncu için Rus ekibi transfer görüşmelerine sıcak bakıyor.Fedor Smolov kimdir?Fedor Smolov 9 Şubat 1990 yılında Saratov doğumlu Rus futbolcudur. Forvet pozisyonunda görev alan oyuncu, Rusya Premier Lig ekiplerinden FC Lokomotiv Moskova’da forma giyiyor.2007’de Dinamo Moskva’da profesyonel futbolculuk kariyerine başlayan 30 yaşındaki oyuncu, 2015-16 sezonunda, hem Futbol dergisi hem Sport-Ekspress gazetesi tarafından Rusya’da Yılın Futbolcusu seçildi.2012’den beri Rusya millî takımı forması giyen Smolov, ülkesinin 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası kadrolarında yer aldı.Fedor Smolov geçtiğimiz sezon toplamda çıktığı 33 karşılaşmada 6 gol ve 4 asistle oynadı.Fedor Smolov'un attığı birbirinden şık goller;Fenerbahçe Filip Novak'ı kadrosuna kattı: Sözleşme detayları bilinmiyorGaleri: Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında dikkat çeken detay