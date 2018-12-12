Robinho yılın fotoğraflarını oyladı

Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen oylama öncesinde Robinho, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Kahaled Akasha'nın "Suriye'nin çocukları" fotoğrafını oylayan Robinho, yaşam kategorisinde ise oyunu Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da dolunay" fotoğrafına verdi.
- Robinho, spor kategorisinde ise Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" fotoğrafı için oy kullandı.
Robinho'nun oyladığı fotoğraflar;
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