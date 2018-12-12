SÜPER LİG

Robinho yılın fotoğraflarını oyladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı yıldız futbolcusu Robinho, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Haber Merkezi AA
Robinho, AA tarafından düzenlenen oylamaya katıldı.

Robinho, AA tarafından düzenlenen oylamaya katıldı.

Fotoğraf: Serhat Zafer / AA

Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen oylama öncesinde Robinho, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Kahaled Akasha'nın "Suriye'nin çocukları" fotoğrafını oylayan Robinho, yaşam kategorisinde ise oyunu Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da dolunay" fotoğrafına verdi.

  • Robinho, spor kategorisinde ise Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" fotoğrafı için oy kullandı.

Robinho'nun oyladığı fotoğraflar;

Haber kategorisine ait Suriye'nin Çocukları adlı fotoğraf.
Haber kategorisine ait Suriye'nin Çocukları adlı fotoğraf.

Yaşam kategorisine ait İstanbul'da dolunay isimli fotoğraf.
Yaşam kategorisine ait İstanbul'da dolunay isimli fotoğraf.

Spor kategorisine ait Atlı Akrobat isimli fotoğraf.
Spor kategorisine ait Atlı Akrobat isimli fotoğraf.

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