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Robot hakem nedir, ne işe yarar, nasıl, ne zaman kullanılacak?

FIFA kararını verdi: Robot hakemler kalıcı olarak geliyor

Hemen hemen bütün dünyada tartışılan hakem kararlarına, FIFA son noktayı koymayı planlıyor. Daha önce deneme amaçlı olarak Kulüpler Dünya Kupası'nda kullanılan robot yardımcı hakemlerin, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'ndan sonra kalıcı olarak devreye girmesi bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
FIFA Başkanı Gianni Infantino

FIFA Başkanı Gianni Infantino

FIFA, futbol dünyasına yeni bir yenilik daha kazandırıyor. Daha önce Liverpool'un kazandığı Kulüpler Dünya Kupası'nda kullanılan robot yardımcı hakemlerin 2021 yılından itibaren sahne alması bekleniyor. Deneme amaçlı olarak kullanılacak olan robot hakemlerin, 2022 Katar Dünya Kupası'yla birlikte resmi olarak hayatımıza gireceği düşünülüyor.

Insidexpress'in haberine göre robot hakemlerin teknolojik olarak daha da iyi olması için hala çalışmalar devam ediyor.

Robot hakem nasıl çalışacak?

FIFA'nın teknoloji direktörü Johannes Holzmuller, daha önce yaptığı açıklamada, yardımcı hakemlerin otomatik olarak ofsayt çizgileri oluşturan bilgisayar teknolojisiyle değiştirilmesini sağlayacak yeni bir sistem olduğunu açıklamıştı.

  • Çizgiler aşılırsa, gol teknolojisi gibi bir alarm devreye girecek ve sistem ayrıca vücudun hangi bölümünün ofsayt olduğunu belirleyebilecek.

Robot yardımcı hakemin kullanışını gösteren bir görsel
Robot yardımcı hakemin kullanışını gösteren bir görsel

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