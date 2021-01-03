Rodallega kendine geldi, geçen sezonki gol sayısını geçti

Demir Grup Sivasspor beraberliğiyle puanını 13'e çıkaran yeşil-siyahlı ekip, averajla 19. sırada yer alıyor. Ligde 16 gol atıp kalesinde 26 gol gören Ege temsilcisinde dün takımının ilk golünü kaydeden Hugo Rodallega, gol sayısını 7'ye çıkardı.

Yeşil-siyahlı ekipte geçen sezon 6 gol kaydeden Kolombiyalı forvet, henüz 16. haftada geçen sezonki performansını geride bıraktı.

Bu sezon Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında birer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında ise 2 gole imza atan golcü futbolcu, Süper Lig kariyerinde 168 maçta 62 gol kaydetti.

Rodallega, 2015-2016 sezonunda Akhisarspor formasıyla 19 gole ulaştığı Süper Lig'de, 2016-2017'de Akhisarspor ve Trabzonspor'da 10 gol bulduktan sonra bordo-mavili ekiple 2017-2018'de 5 ve 2018-2019'da ise 15 gol atmıştı.

Denizlispor'da Hugo Rodallega ambulansla hastaneye götürüldü Ligin 16. haftasında Sivasspor sahasında Denizlispor'u konuk etti. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Sivasspor'un gollerini 26. dakikada penaltıdan Gradel ve 45. dakikada Fajr kaydetti. Denizlispor'un gollerini ise 17. dakikada Rodallega ve 90+3. dakika Mesanovic kaydetti.Appindangoye ile Rodallega çarpıştıMücadelenin ikinci yarısında şanssız bir olay yaşandı. Bir pozisyon esnasında Sivassporlu Appindangoye ile Denizlisporlu Rodallega çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle kaşında ciddi bir açılma ve baş dönmesi yaşayan Rodallega ilk müdahalenin ardından ambulansla kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Appindangoye ise mücadeleye başına sarılan sargı ile devam etti.Denizlispor bir puanı son dakikada aldı"Durumu iyi"Alınan bilgiye göre deneyimli futbolcunun Rodallega’nın kaşının açıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Medicana Sivas Hastanesinden yapılan açıklamada ise, “Futbolcunun kaşı açılmış durumda. Şu an tomografide genel durumu iyi. Futbolcunun bilinci açık olup kaşına sütür atılacaktır. Tomografi sonucuna göre futbolcu taburcu olacak” denildi.



