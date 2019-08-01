SÜPER LİG

Rodallega ve Falcao Galatasaray'ı konuştu

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Radamel Falcao, kariyerini Süper Lig'de sürdüren Hugo Rodallega ile görüştü. Kolombiya basınına yansıyan detaylarda tecrübeli futbolcunun Türkiye hakkında bilgiler aldığı aktarıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rodallega ve Falcao, Kolombiya Milli Takımı idmanında.

Rodallega ve Falcao, Kolombiya Milli Takımı idmanında.

Galatasaray'da Radamel Falcao transferine yönelik geri sayım sürüyor. Sarı kırmızılı taraftarlar yıldız oyuncunun transferinin açıklanmasını beklerken Kolombiya basınından El Pais gazetesi dikkat çeken bir haber kaleme aldı.

Falcao'nun Süper Lig'de forma giyen Hugo Rodallega ile görüştüğünü belirten haberde yıldız oyuncunun olumlu izlenimler aldığının altı çizildi.

Rodallega'nın Falcao'ya, "Burası yüksek seviyede bir lig. Dört yıldır Türkiye’deyim ve ailen için doğru bir ülke" ifadelerini kullandığı Kolombiya basınında yer buldu.

  • Falcao'nun transferine yönelik bugün kritik bir görüşmenin gerçekleştirildiği ve kısa süre içerisinde oyuncunun Monaco'dan ayrılıp ayrılamayacağı konusunun netleşeceği belirtildi.

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