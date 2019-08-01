Rodallega ve Falcao Galatasaray'ı konuştu

Galatasaray'da Radamel Falcao transferine yönelik geri sayım sürüyor. Sarı kırmızılı taraftarlar yıldız oyuncunun transferinin açıklanmasını beklerken Kolombiya basınından El Pais gazetesi dikkat çeken bir haber kaleme aldı.
Falcao'nun Süper Lig'de forma giyen Hugo Rodallega ile görüştüğünü belirten haberde yıldız oyuncunun olumlu izlenimler aldığının altı çizildi.
Rodallega'nın Falcao'ya, "Burası yüksek seviyede bir lig. Dört yıldır Türkiye’deyim ve ailen için doğru bir ülke" ifadelerini kullandığı Kolombiya basınında yer buldu.
- Falcao'nun transferine yönelik bugün kritik bir görüşmenin gerçekleştirildiği ve kısa süre içerisinde oyuncunun Monaco'dan ayrılıp ayrılamayacağı konusunun netleşeceği belirtildi.
Kolombiya’da yayın yapan gazeteler Falcao transferini manşetten vermeye başladı: “Kaplan lakaplı futbolcunun yeni adresi İstanbul olacak gibi gözüküyor. Galatasaray transferi hafta sonunda açıklayabilir.” pic.twitter.com/DJ7IpARAzW
Kolombiya’da yayın yapan gazeteler Falcao transferini manşetten vermeye başladı: “Kaplan lakaplı futbolcunun yeni adresi İstanbul olacak gibi gözüküyor. Galatasaray transferi hafta sonunda açıklayabilir.” pic.twitter.com/DJ7IpARAzW— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 1 Ağustos 2019
Yorum