Rodrigues için Villarreal iddiası

Galatasaray’da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Garry Rodrigues için İtalya’dan şok bir iddia ortaya atıldı. Çizme’de yayım yapan Sport Mediaset adlı internet portalı, Rodrigues’e İspanya’dan ciddi bir talibin olduğunu yazdı. Haberde, Villarreal kulübünün oyuncuyu en önemli transfer hedefi olarak belirlediği ifade edildi. İspanyol ekibinin, Rodrigues’i ocak ayı transfer döneminde kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Villarreal yetkililerinin, Rodrigues’i bonservisiyle transfer etmeyi planladığı ve önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılı yönetimle temasa geçmelerinin beklendiği ifade edildi. Galatasaray yönetiminin ise kendilerini ekonomik açıdan tatmin edecek bir teklifin yanı sıra teknik heyetin de onayını almaları halinde oyuncunun satışına onay verebileceği belirtildi.

3.5 MİLYON EURO’YA GELDİ

Galatasaray, Rodrigues’i Ocak 2017’de 3.5 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle PAOK’tan kadrosuna katmıştı. Hücum hattının değişmez isimlerinden biri olan yıldız sol kanat oyuncusu bu sezona da çok iyi başlamıştı. Oynadığı 7 maçta 3 gol atan 27 yaşındaki futbolcunun adı şimdiye dek pek çok transfer iddiasında yer almıştı. Sarı-kırmızılı takımını yıldızının adı yaz transfer dönemi için Premier Lig ekipleri için geçiyordu.