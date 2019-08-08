Rodrigues'in beğenileri sosyal medyada gündem oldu
SÜPER LİG

Rodrigues'in beğenileri sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Garry Rodrigues, eski takımı Galatasaray'ın kupa töreninden fotoğrafları beğendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rodrigues, Fenerbahçe ile 2 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Rodrigues, Fenerbahçe ile 2 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertlilerin Al Ittihad'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Garry Rodrigues, sosyal medya hesabından dikkati çeken bir harekete imza attı.

28 yaşındaki futbolcu, eski takımı Galatasaray'ın Süper Kupa zaferinden fotoğrafları beğendi.

Rodirgues'in sarı-kırmızılı kulübün idari menajer yardımcısı Mert Çetin ve Ryan Donk'un kupa töreninden paylaştığı fotoğrafları beğenmesi sosyal medyada gündem oldu.

Garry Rdorigues, sarı-lacivertli taraftarlardan gelen tepki üzerine beğenilerini kaldırdı.


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