Rodrigues'in beğenileri sosyal medyada gündem oldu

Sarı-lacivertlilerin Al Ittihad'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Garry Rodrigues, sosyal medya hesabından dikkati çeken bir harekete imza attı.
28 yaşındaki futbolcu, eski takımı Galatasaray'ın Süper Kupa zaferinden fotoğrafları beğendi.
Rodirgues'in sarı-kırmızılı kulübün idari menajer yardımcısı Mert Çetin ve Ryan Donk'un kupa töreninden paylaştığı fotoğrafları beğenmesi sosyal medyada gündem oldu.
Garry Rdorigues, sarı-lacivertli taraftarlardan gelen tepki üzerine beğenilerini kaldırdı.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Garry Rodrigues, Galatasaray'ın Süper Kupa zaferini gösteren fotoğrafları beğendi.
──Rodrigues, gelen tepkiler üzerine beğenilerini kaldırdı. pic.twitter.com/tKt2gRoOzJ
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Garry Rodrigues, Galatasaray'ın Süper Kupa zaferini gösteren fotoğrafları beğendi.
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