SÜPER LİG

Rodrigues’ten Fenerbahçe yönetimine: Beni serbest bırakın

Fenerbahçe'de futbolcuların durumları netlik kazanmaya başladı. Sarı-lacivertli ekipte kiralık olarak forma giyen Garry Rodrigues, yönetime ilginç bir teklifle gelerek ayrılmak istediğini dile getirdi.

Haber Merkezi DHA
Rodrigues bu sezon 21 maçta 3 gol ve 6 asistle oynadı.

Rodrigues bu sezon 21 maçta 3 gol ve 6 asistle oynadı.

Fotoğraf: DHA

Fenerbahçe’nin Suudi Arabistan ekiplerinden Al İttihad’dan satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllık bedelsiz kiraladığı Garry Rodrigues, yeni sezonda sarı-lacivertli takımda görev almak istemiyor. Sarı-lacivertli yönetime beklenmedik bir teklifle gelen Rodrigues, yeni sezona Al İttihad Kulübü’nde başlamak istiyor.

Fenerbahçe Yönetimine, "Oynamadığım süredeki paramı ödemeyin, beni serbest bırakın, gideyim" şeklinde bir teklifle gelen Garry Rodrigues’in bu yaklaşımı şaşkınlık yaratırken, liglerin başlayıp başlamayacağı belli olmadığı için kendisine net bir cevap verilemediği öğrenildi.

  • Öte yandan Suudi Arabistan ekiplerinden Al İttihad Kulübü Başkanı Anmar Al-Haili, 29 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki sezon takıma dönmesinin ihtimaller dahilinde olduğunu dile getirmişti.


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