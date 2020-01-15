Rodriguez için menajeri Fenerbahçe için masada

PSV ile Milan'ın görüşmesinin ardından Ricardo Rodriguez'in menajeri Di Domenico, Fenerbahçe'nin yeni teklifini sunmak için İtalyan kulübünün binasına geldi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler sol beke çevrildi. Sarı-lacivertlilerde listenin ilk sırasındaysa Milan'da forma giyen Ricardo Rodriguez yer alıyor.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre dün PSV'li yöneticiler Rodriguez için Milan'a cazip bir kiralama teklifi sunmasına rağmen, İtalyan kulübü oyuncuyu 6 milyon euro gibi bir bedelle satmak istediği için anlaşma sağlanamadı.
Bugün ise İsviçreli oyuncunun menajeri, Fenerbahçe'nin yeni teklifini sunmak için Milan kulüp binasına geldi. Menajer Di Domenico daha önce yaptığı açıklamada Rodriguez'in İstanbul'a gelip Başkan Ali Koç ile tanıştığı ve Fenerbahçe'de oynamak istediğini belirtmişti.
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