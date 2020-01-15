SÜPER LİG

Rodriguez için menajeri Fenerbahçe için masada

PSV ile Milan'ın görüşmesinin ardından Ricardo Rodriguez'in menajeri Di Domenico, Fenerbahçe'nin yeni teklifini sunmak için İtalyan kulübünün binasına geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ricardo Rodriguez bu sezon 5 karşılaşmada görev yaptı.

Ricardo Rodriguez bu sezon 5 karşılaşmada görev yaptı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler sol beke çevrildi. Sarı-lacivertlilerde listenin ilk sırasındaysa Milan'da forma giyen Ricardo Rodriguez yer alıyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre dün PSV'li yöneticiler Rodriguez için Milan'a cazip bir kiralama teklifi sunmasına rağmen, İtalyan kulübü oyuncuyu 6 milyon euro gibi bir bedelle satmak istediği için anlaşma sağlanamadı.

Ricardo Rodriguez PSV yolunda
Ricardo Rodriguez PSV yolunda

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gözler sol bek transferine çevrilmiş durumda. Sarı-lacivertlilerde listenin ilk sırasında Milan forması giyen Ricardo Rodriguez bulunuyor. Fakat İsviçreli oyuncunun peşinde sadece Fenerbahçe yok. Aynı zamanda Hollanda kulübü PSV'de 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.İtalyan basınından Di Marzio'nun haberine göre Milan, Ricardo Rodriguez için PSV ile masaya oturdu. Görüşmeler olumlu şekilde ilerlerken, Hollanda ekibi Rodriguez için cazip bir kiralama teklifi sundu. Fakat hala arada görüş anlaşmazlıkları olduğu için transfer henüz tamamlanmadı.Haberin detaylarında ise PSV'nin 2 milyon euro olan Rodriguez'in yıllık maaş talebini kabul ettiği fakat Milan'ın Rodriguez'in bonservisi için 6 milyon euro istediği kaydedildi.Bu gelişmelerden sonra Fenerbahçe'nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

  • Bugün ise İsviçreli oyuncunun menajeri, Fenerbahçe'nin yeni teklifini sunmak için Milan kulüp binasına geldi. Menajer Di Domenico daha önce yaptığı açıklamada Rodriguez'in İstanbul'a gelip Başkan Ali Koç ile tanıştığı ve Fenerbahçe'de oynamak istediğini belirtmişti.

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