Romanya-Hollanda

Kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Romanya ile Hollanda karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
Tur atlayacak takım, çeyrek finalde Avusturya-Türkiye eşleşmesini geçecek ekiple karşılaşacak.
Maçın 11'leri
Romanya:
Nita, Ratiu, Draguşin, Burca, Mogoş, Marius Marin, Dennis Man, Stanciu, Razvan Marin, Hagi, Draguş
Hollanda:
Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons, Reijnders, Bergwijn, Gakpo, Depay
#EURO 2024
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#Hollanda
2 saat önce